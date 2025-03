«Troppo alcol, ci sono pochi controlli» 

Il Carnevale non è colpevole, ma succede spesso che qualcosa vada storto e a volte ci scappa pure il morto. Era il 2 marzo del 2019 quando Alberto Piras, insegnante di educazione fisica e attuale allenatore del Lanusei, era stato ferito alla testa con un tirapugni da un ragazzo di Tortolì. Anche in quella circostanza l’episodio era avvenuto durante la sfilata del sabato di Carnevale. Aggredito per futili motivi, l’insegnante era stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei e dimesso con venti giorni di prognosi per lesioni, quattro punti di sutura al cranio e all’arcata sopraccigliare destra. Il martedì successivo un giovane di Girasole era stato ferito sempre a Bari Sardo, dove si era recato insieme a un amico per la festa di Carnevale. Era stato poi ritrovato ad Arzana da alcuni ragazzi che passeggiavano in paese all'una e mezzo di notte. Aveva riportato una ferita d’arma da fuoco. Fatti esterni alle manifestazioni organizzate con cura dalle associazioni locali, attraverso il lavoro di centinaia di volontari che hanno andare in fumo il lavoro di un anno.

Matteo Stochino, originario di Ilbono e presidente del Consiglio comunale di Lanusei, offre il suo punto di vista: «C'è un duplice problema di fondo: gira troppo alcool tra i giovanissimi e ci sono pochi controlli. I bar non si fanno scrupoli a vendere alcolici ai minorenni e nessuno controlla veramente». (ro. se.)

