Troppi tavolini, pochi parcheggi In centro residenti esasperati 

Troppi tavolini e pochi parcheggi. È la lamentela più ricorrente tra i residenti e i turisti in auto che in queste settimane di agosto sono alle prese con la ricerca di disperata di uno stallo dove poter lasciare la macchina.

Le difficoltà si registrano prevalentemente in centro e sul lungomare verso le spiagge più gettonate. Trovare un posto auto libero è come fare terno al Lotto in una città che in estate passa dai 42mila ai 150mila abitanti e che ha raddoppiato i suoli pubblici per bar e ristoranti. Così auto e moto finiscono per occupare porzioni di marciapiedi a rischio di multa. «Stiamo lavorando in tutti i quartieri, dopo anni con pochi agenti in organico, – spiega il comandante della polizia locale Matteo Bertocchi – ed è naturale che alcune situazioni vadano risolte, sebbene sia stato chiesto buon senso da parte di tutti. Mi riferisco alle soste su intersezione, la principale causa di incidenti nel centro abitato, o sulle strisce pedonali e persino negli stalli riservati alle persone con disabilità».

Il foglietto verde viene lasciato sul parabrezza solo in casi estremi, assicura il comandante, per il resto si cerca il dialogo. Problemi pure in centro storico, dove i residenti usufruiscono di uno speciale pass per posteggiare nelle apposite aree contraddistinte.

Spesso i pochi posti disponibili vengono occupati dai non residenti. Qualcuno ha pensato di sottolineare il divieto con dei cartelli fai-da-te, in italiano e in inglese.

