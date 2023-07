Troppi tavolini, è tolleranza zero 

È il Grande Interrogativo Esistenziale per i baristi e i ristoratori dei rioni del centro. Si guadagna di più pagando le sanzioni, e rischiando di restare anche un mese senza tavolini perché sono più del consentito e il Comune sospende la concessione del suolo pubblico, oppure non andando oltre i confini dell’area concessa e lavorando sempre? In Municipio assicurano che conviene la seconda ipotesi, eppure ancora tanti titolari di locali pubblici non ne sono convinti: lo dimostrano i provvedimenti di chiusura degli spazi esterni, anche per un mese, che la Polizia locale continua a notificare nei blitz compiuti con il metro in mano.

Anarchia nei locali

“Tavolino selvaggio” è sempre di più un problema. Pedoni che non trovano spazio per camminare, disabili in difficoltà, mezzi di soccorso bloccati, caos. E, soprattutto, titolari di locali in regola furibondi perché quello a fianco se ne infischia del limite al numero di tavoli imposto dal Comune, ne sistema ben di più e fa grandi affari. Non a caso, i principali delatori di chi deborda dagli spazi assegnati sono proprio i titolari di bar e ristoranti che invece rispettano i limiti imposti dal Comune. Benvenuti nella giungla dei tavolini a Cagliari, che il Municipio sta tentando di ricondurre verso i canoni consoni a un centro storico. Marina e Villanova soprattutto, ma anche Stampace e Castello, sono continuamente la meta delle pattuglie della Polizia locale, che “a colpi” di verbali da pagare e sospensioni del suolo pubblico anche per un mese (per i recidivi) cercano di rimettere ordine.

Il Municipio

«Siamo venuti incontro ai titolari, dopo due anni di Covid hanno bisogno di riprendersi economicamente», sospira Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, «ma poi dobbiamo constatare che nemmeno così alcuni imprenditori rispettano le norme. Eppure stiamo concedendo il suolo pubblico a tariffe ragionevoli. Si concede il suolo che è possibile concedere, ma ci sono diversi incontentabili». Anche se il Tar, qualche volta, concede la sospensiva e i locali riprendono a lavorare: se ne riparlerà davanti ai giudici quando ormai ci sarà troppo freddo per accomodarsi a un tavolino esterno.

Organizzazioni di categoria

Sarebbe naturale aspettarsi una levata di scudi da parte delle associazioni di categoria, e accuse al Comune che impedisce agli imprenditori di lavorare. No, non è affatto così: «Le regole, soprattutto quelle concordate, si rispettano», commenta Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti. «C’è un eccesso di offerta, una concorrenza spietata», aggiunge, «quindi si deve sospendere la concessione di nuove licenze: la Direttiva Bolkestein lo consente. Dove ci sono», conclude Bolognese, «motivi di sicurezza, ordine pubblico, di vocazione del quartiere, problemi per la salute dei lavoratori e passaggio di mezzi di soccorso, il Comune può sospendere le nuove licenze. In piazza Santo Sepolcro la situazione dovrebbe far riflettere: non c’è un metro quadro libero, ed è il sagrato di un luogo di culto».

I ristoratori

In via Sardegna, alla Marina, il componente del direttivo della Federazione pubblici esercizi di Confcommercio, Alberto Melis, ha due locali: il ristorante e il bistrò “Antica Cagliari”. Nemmeno lui solidarizza con i locali sanzionati perché occupano più suolo pubblico di quanto è stato accordato. «Se passo col semaforo rosso, non devo lamentarmi della multa, se arriva. E se mi sospendono la concessione per un mese perché continuo ad avere tavoli in più, devo tacere. È inutile», aggiunge Melis, «prendersi certi rischi, è inutile lamentarsi quando li si prende e va male. Mi piacerebbe che la Polizia locale, a inizio stagione, controllasse in modo sistematico, avvertendo gli esercenti che hanno più tavoli rispetto al consentito. Così, quando arriva la fase di multe e sospensioni, chi non è in regola può prendersela solo con se stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA