«Troppi tagli, organi collegiali smantellati» 

«Tra gli effetti del dimensionamento scolastico c’è anche il progressivo smantellamento degli organi collegiali, nati come strumento di partecipazione e gestione democratica della scuola». Ne è convinto Pino Ciulu, sindacalista della Gilda degli insegnanti, che evidenza come la convocazione del collegio docenti dell’Istituto comprensivo 1-2 (nato dal recente accorpamento di due autonomie) sia l’esempio emblematico del problema.

«La riunione si è dovuta tenere nell’auditorium dello Scientifico perché nelle rispettive scuole non c’era spazio sufficiente per un’assemblea di insegnanti tanto pletorica - osserva Ciulu - Ma il problema non è tanto quello degli spazi, quanto il funzionamento stesso dell’organo». Secondo Ciulu tale “affollamento” renderebbe difficile la reale funzione dell’assemblea, ossia discutere e deliberare questioni importanti in materia di pedagogia e didattica. «Nella logica della scuola-azienda - aggiunge - l’organo collegiale non può che essere ridotto a mero ratificatore delle decisioni assunte dal dirigente». Come nel caso dell’assegnazione di insegnanti alle classi che «per legge deve essere effettuata dal preside osservando i criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto e dal collegio docenti sulla base di valutazioni di ordine pedagogico e didattico. Questo già oggi avviene sempre più raramente e a decidere è troppo spesso solo il dirigente». ( m. g. )

