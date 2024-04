«Troppi suicidi, non c’è più tempo» 

«Trenta suicidi. Non c’è più tempo». È il titolo dell’iniziativa in due fasi organizzata dalla Camera penale cittadina sul drammatico tema dei suicidi in carcere che si terrà domani prima con un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia e poi con un dibattito nella biblioteca “Aldo Marongiu” dell’Ordine degli Avvocati a cui parteciperanno numerosi esperti e autorità.

Alle 11.30 i penalisti dell’associazione organizzeranno un sit-in davanti alla scalinata del Tribunale, in piazza Repubblica, mentre mezz’ora dopo – nella biblioteca dell’Ordine degli Avvocati – si confronteranno sulla tragedia dei detenuti che si tolgono la vita Franco Villa (il presidente della Camera penale), Giuseppe Ledda (Giunta Ucpi), la giudice Cristina Ornano (presidente del Tribunale di Sorveglianza), Matteo Pinna (numero uno dell’ordine forense cittadino), Herika Dessì (Referente della commissione per i dirtti umani dell’ordine), Irene Testa (Garante dei detenuti della Regione Sardegna), don Ettore Cannavera (direttore della comunità La Collina), Giampaolo Liy (Garante dei detenuti di Cagliari), Maria Grazia Caligaris (Associazione Socialismo Diritti e Riforme), Paolo Mocci (Garante dei detenuti di Oristano), Andrea Vacca (Preisdente distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, Anm), Roberto Sorcinelli (Segretario regionale del Partito Liberale Italiano), Piero Comandini (Presidente del Consiglio regionale della Sardegna) e Mauro Trogu (Preisidente Aiga Cagliari).

«Le drammatiche condizioni in cui versano le carceri italiane», dice Franco Villa, «rendono, in concreto, l’esecuzione della pena detentiva contraria al senso di umanità. Trenta suicidi da gennaio ad oggi e 40 decessi per cause diverse dal suicidio sono una situazione ormai non più tollerabile». Anche l’Ordine forense ha aderito all’iniziativa. «Si tratta di un numeri impressionanti che ci devono far riflettere sulle condizioni di vita di chi si trova ristretto in carcere», si legge in una nota, «sappiamo che vi entrano soprattutto le categorie più fragili: persone con problemi sociali, poveri, senza casa, stranieri, con problemi di salute mentale, tossicodipendenti che avrebbero bisogno prima di tutto di cure».

