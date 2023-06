«Troppi spazi per la cultura inaccessibili» 

«È necessario rilanciare la cultura e lo spettacolo della nostra città», commenta Enrica Anedda, consigliera di maggioranza e presidente della Commissione competente.

«Purtroppo molti spazi importanti del territorio rimangono chiusi, oppure, nonostante ci siano già dei progetti non vengono stanziate le somme necessarie per avviare i lavori. Abbiamo opere d'arte nei magazzini che non riusciamo a mostrare al pubblico e operatori che spesso non trovano luoghi disponibili per i loro progetti», sottolinea. «Nel frattempo addirittura molti spazi, già destinati alla cultura o allo spettacolo vengono dirottati ad altre destinazioni. Come piazza Amedeo Nazzari o lo spazio nel cuore del Bastione davanti alla Galleria Coperta, riqualificato da anni e pronto, ma assegnato a sede di uffici per la tecnologia», osserva. «È vero che c'è un forte impegno dell’amministrazione per portare avanti i lavori per la città stanziati con i fondi del Pnrr e dei vari finanziamenti europei, ma è necessaria una maggiore attenzione per la cultura. Una città come Cagliari ha bisogno di una strategia di programmazione e promozione e iniziative stabili, continue e di altissima qualità, che richiedono spazi e investimenti importanti su un settore da sempre non sufficientemente considerato».

