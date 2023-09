«Troppi soldi alla società per gestire l’impianto sportivo» 

«Trentaseimila euro per gestire l’impianto sportivo Santa Sofia è una somma esageratamente alta». È la premessa di un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza di Arbus, dopo l’affidamento della struttura sportiva alla società Arbus Costaverde Calcio. «Dalle lettura degli atti che hanno completato l’iter di selezione per per un nuova gestione del campo di calcio - dice il consigliere Agostino Pilia - si evince che l’obiettivo dell’amministrazione è ottenere un migliore rapporto costo-benefici nell’utilizzo degli impianti sportivi, anche in considerazione dei maggiori costi sostenuti dall’ente per il pagamento delle utenze. Nel caso dello stadio Santa Sofia, limitatamente al campo da calcio, verrà corrisposto al gestore, a titolo di parziale rimborso delle spese tremila euro al mese e per l’anno 2023-24 la somma complessiva è di 36 mila euro». La domanda è: «La cifra arreca qualche danno alle altre associazioni sportive che lo utilizzano?».

L’assessore allo Sport Simone Murtas così risponde al quesito della minoranza: «Gli uffici, su proposta della Giunta, hanno adeguando gli importi della manutenzione ai costi attuali, mettendo in conto tutto quello che comporta la cura di un campo da gioco, dalla semina alla concimazione alla tosatura del prato, dal mantenimento alla recinzione. Un passo necessario per garantire una gestione più efficiente, equa e trasparente dei nostri fondi pubblici, con la garanzia di una struttura quotidianamente controllata sotto l’aspetto della sicura e funzionalità». (s. r.)

