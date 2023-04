«Troppi soci anziani, spazio ai giovani» 

La Pro Loco di Samassi è alla ricerca di nuovi soci. Sono sempre meno i giovani che si avvicinano alle associazioni, con il rischio che negli anni queste scompaiano. A Samassi, la Pro Loco nasce l’11 giugno del 1985, anche se inizia la propria attività a partire dagli anni Novanta, e conta ad oggi circa ottanta soci, la maggior parte dei quali over 60. L’esigenza appare dunque quella di far avvicinare un numero sempre maggiore di giovani all’associazione per tenere vivo lo spirito di associazionismo che muove la vita culturale del paese.

Il presidente

«La Pro Loco è un’associazione che ha l’obiettivo di migliorare questo paese, far promozione del territorio – commenta il presidente Francesco Ibba, socio da ventisei anni – Ben vengano i nuovi iscritti che credono nel proprio paese e che capiscano che le associazioni, tra cui la Pro Loco, sono associazioni che sono un bene della comunità, non fini a se stesse, ma anzi hanno lo scopo di valorizzare il nostro territorio». Una luce di speranza sembra essersi vista durante dell’ultima edizione della sagra del carciofo: «Ci sono soci che hanno circa quarant’anni di età e sono dunque più giovani rispetto alla classe che oggi gestisce la Pro Loco – spiega Ibba – Loro ci hanno dato una grossa mano d’aiuto con il loro entusiasmo, e finalmente si è rivista una Pro Loco attiva e partecipativa. Le Pro Loco sono un bene della comunità e sono in mano a quelle persone che fanno i volontari per il bene del territorio».

Appello ai giovani

«Durante la sagra, ci hanno dato una mano alcune ragazze di circa vent’anni – così Anna Maria Pau, 72 anni, in Pro Loco da quindici anni – Noi siamo rimaste nella sede della Pro Loco mentre loro andavano in giro con le brochure a presentare la sagra. È stato un bel momento di incontro di generazioni. La Pro Loco ha bisogno di tante nuove mani, tante forze, tanta vitalità giovanile perché senza i giovani non si può andare avanti». Un questione quella dei giovani e dell’associazionismo che accomuna tante realtà oltre a quella di Samassi: Quest’anno i giovani hanno partecipato e hanno dato un contributo importante ma essere presenti sempre è un impegno non indifferente perché ci vuole tanta responsabilità – dice Giampaolo Manca, ex presidente della Pro Loco di cui è socio dal 1998, e membro del direttivo regionale e provinciale delle Pro Loco – l’associazione in tutti questi anni è cresciuta tanto con la collaborazione di tutti, abbiamo fatt t antissime c ose belle. Indimenticabile la realizzazione della torta salata più grande del mondo, a metà anni Duemila ».