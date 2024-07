«Troppi silenzi sull’invasione eolica» 

«Sono settimane che aspetto di vedere i nostri amministratori prendere posizione sul tema dell’invasione eolica che minaccia le nostre coste. Vedo la gente comune che combatte, che si organizza e qui a Carbonia, invece, il silenzio totale. Non so se il mio gesto sarà preso in considerazione o criticato, ma trovo assurdo che le nostre istituzioni non vadano oltre le frasi di circostanza». In una piazza Roma deserta, Pippo Oliva, fiorista, ex consigliere comunale, ieri ha messo in scena una protesta che spera possa servire a scuotere le coscienze.

La battaglia

«Ho ascoltato le note di una canzone divulgata dal gruppo di tutela del territorio sardo, Gruttes Oristano. – spiega – È una canzone che racconta della nostra terra meravigliosa messa a rischio da chi ha deciso che il vento e il sole possano diventare due alleati per la speculazione energetica, fonte di guadagni immensi alle spalle dell’ambiente, della gente che in questi posti vive, e della nostra storia millenaria. Ho messo degli amplificatori fuori dal mio negozio per far ascoltare queste toccanti parole e tante persone si sono fermate ad ascoltarle, a stringermi la mano, a lamentare l’assenza di una concreta mobilitazione».

L’appello

Pippo Oliva ha meditato su quelle parole e ha deciso di spostare l’amplificatore in un altro punto della città: «Ho scelto piazza Roma – ha spiegato – perché volevo che i nostri amministratori sentissero quelle parole. Vorrei capire perché i comitati dei cittadini vanno avanti in una lotta senza avere in prima fila tutti i sindaci, gli assessori e i rappresentanti di tutto il territorio. Vorrei capire perché i Comuni non si uniscono nella battaglia, questo silenzio assordante davanti ai progetti di impianti selvaggi a poche miglia dalle nostre coste mi fa un’enorme paura. Che ci sia un accordo già preso e indissolubile tra i poteri forti e le multinazionali?». La protesta è andata avanti per circa un’ora, con le note della canzone che hanno riempito il vuoto della piazza dove pian piano si sono avvicinate altre persone: «I cittadini sono pronti a combattere ma a tanti serve una guida, un punto di riferimento e chi può esserlo di più di un amministratore? Ho visto i video di Oristano con tante persone pronte a combattere, ma dove erano le fasce tricolori?».

