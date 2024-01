«Troppi silenzi sugli hangar di Olbia» 

«Tutto tace: sull’esito della manifestazione di interesse per l’affidamento dei due hangar ex Meridiana Maintenance dell’aeroporto Costa Smeralda non ci sono più notizie». Il M5S è preoccupato per il futuro degli spazi che un tempo ospitavano il polo manutenzioni di Meridiana. «Dal 15 novembre scorso, giorno della apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tecniche, sulla procedura è calato il silenzio. Quanto tempo dobbiamo ancora attendere per sapere quale operatore economico potrà finalmente risollevare le sorti degli hangar e ridare speranza occupazionale ai tecnici ex Air Italy? Il capitolato che regola l’affidamento dell’aviorimessa in disuso», ricorda il consigliere regionale Roberto Li Gioi, «sembrerebbe prevedere un’importante clausola per il ricollocamento delle maestranze locali in attesa di occupazione e attualmente percettori di Naspi in scadenza». Tra giugno e settembre 2024 gli ex lavoratori Air Italy non riceveranno più alcun aiuto economico e questo ritardo «è preoccupante perché non tiene conto delle conseguenze devastanti per decine di famiglie galluresi».

