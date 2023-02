«Troppi senzatetto bivaccano intorno al Palazzo»  

«Nessuna accusa, ce lo dirà la Polizia chi sono i veri responsabili del furto. Ma è certo che qui intorno di sbandati ne girano parecchi». Senzatetto che trovano riparo dal freddo e dalla pioggia negli spazi intorno al palazzo comunale. «Personalmente non mi sento tranquilla quando chiudiamo il bar verso le sei del pomeriggio, ammetto che qualche volta ho avuto paura», dice la titolare del bar derubato, Emanuela Picci. «Sia chiaro, nessuna accusa. Potrebbe essere stato chiunque a commettere il furto, ma qualcosa bisognerà pur fare». Lo dicono in tanti, tra gli impiegati del Comune. «Il palazzo non può essere un bivacco, l’amministrazione comunale deve fare ciò che è stato fatto in dalle banche in viale Bonaria. Loro hanno chiuso con una recinzione, qui regna il caos».

La parola spetta ora alla Polizia che una volta esaminati i filmati potranno inchiodare i colpevoli del raid notturno. Questa è però la storia delle indagini. Resta la facilità con cui ignoti sono riusciti ad infilarsi in Municipio e negli uffici senza mettere in pratica chissà quale azione di scasso. Tanto è vero che per ora non c’è neppure certezza da dove realmente siano entrati.

