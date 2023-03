Troppi salvataggi, stop a Banksy 

Lampedusa. Sigilli alla nave rosa di Banksy, che resterà ferma al porto di Lampedusa dopo l’ultima traversata e 178 profughi recuperati: secondo le autorità italiane gli attivisti hanno violato il codice di comportamento delle ong compiendo salvataggi multipli e complicando il coordinamento dei soccorsi.

Disobbedienti

Intanto anche ieri quasi un migliaio di migranti sono giunti sulle coste italiane, segnando il record di oltre quattromila arrivi in tre giorni, quasi tutti dalla Tunisia. E aumenta la conta dei morti: la guardia costiera tunisina ha recuperato almeno 29 corpi da due barconi affondati vicino alla costa, dopo i naufragi nei giorni precedenti. In Italia invece è polemica sull’ex nave della marina francese, personalizzata con i graffiti del writer britannico suo finanziatore e attrezzata per il salvataggio. L’equipaggio potrebbe finire nel mirino della procura di Agrigento col personale di altre organizzazioni non governative, dopo che la Guardia costiera ha detto che «le continue chiamate dei mezzi aerei ong hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato». La stessa “Louise Michel” di Banksy, con a capo la tedesca Pia Klemp, dopo un primo soccorso in acque libiche aveva ignorato la disposizione di raggiungere Trapani, puntando verso tre barconi sui quali si stavano già dirigendo i mezzi della Guardia costiera.

Piantedosi a Tunisi

Dato il vertiginoso aumento degli arrivi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi mette in agenda una visita a Tunisi per fine aprile. L’obiettivo è addestrare uomini e fornire mezzi e aiuti finanziari alle autorità di Tunisi per prevenire gli sbarchi. Piantedosi sarà accompagnato dalla commissaria Ue agli Interni Ylva Johansson e dal ministro francese Gerald Darmanin. E sulla necessità di una stabilizzazione politica del Paese è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Non possiamo abbandonare la Tunisia, altrimenti rischiamo di avere i Fratelli musulmani che rischiano di creare instabilità. Non ci possiamo permettere l’islamizzazione del Mediterraneo. Speriamo che tutti quanti sentano le ragioni dell’Italia, che più di tutti si sta interessando alla vicenda per risolvere questo annoso problema».