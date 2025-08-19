«Troppi ritardi, Zedda rinunci alla tratta tra Bonaria e il Poetto» 

La fine dei lavori nei cantieri della metropolitana sembra ogni volta più vicina, ma alla fine, vuoi per un motivo o per un altro, rischia di essere sempre più lontana. Stavolta tocca al cantiere di viale Bonaria: la conclusione era prevista per l’inizio di settembre, ma a causa di un problema emerso dopo la conferenza di servizi si andrà ancora avanti. «l cantieri dell’Arst ormai fanno parte dell'arredo urbano di Cagliari», dice con rammarico Giuseppe Farris, consigliere comunale di Civica2024. «La tratta Repubblica-Matteotti, due chilometri e mezzo di tracciato, si sarebbe dovuta completare in meno di 900 giorni. Oggi siamo già a quasi 1500 e dell’opera finale non si vede neanche l’ombra». Dopo la fine dei lavori (del Comune) in via Roma, ora per la viabilità ormai stravolta da oltre due anni preoccupa l’arrivo dell’Arst in via Roma per il “suo” cantiere. «Aprire un nuovo cantiere in via Roma prima di chiudere gli altri avrebbe un impatto devastante su una viabilità che è già al collasso», spiega ancora Farris. «A settembre depositerò una mozione per impegnare sindaco e Giunta a non proseguire con il tracciato Bonaria-Poetto, e a sostituirlo con una corsia dedicata a un bus elettrico». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA