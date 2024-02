«Troppi ritardi, subito altre armi» 

Kiev . «È fuori di dubbio che Giorgia Meloni sia dalla parte dell'Ucraina, ma in Italia ci sono molti pro-Putin, dovreste cancellare loro i visti e mandarli via». All'indomani del G7 a guida italiana a Kiev, Volodymyr Zelensky suona l'allarme sulle insidie della propaganda russa in Italia. «Anche questa è un'arma» per aiutare l'Ucraina, sottolinea il presidente nella conferenza stampa per il secondo anniversario della guerra, mentre il dibattito politico italiano fatica a trovare una condanna unanime del Cremlino per la morte di Alexei Navalny e Vladimir Putin fa sapere di sentirsi «a casa» nel nostro Paese. Ma la priorità numero uno restano le armi per Kiev che ora più che mai torna a insistere sulla necessità del supporto dei partner.

Offensiva in primavera

Le forniture scarseggiano: la metà delle armi promesse dall'Occidente vengono consegnate in ritardo. Kiev però non demorde e prova a mostrare ottimismo: Zelensky vede «un 2024 di svolta» per l'Ucraina. E per farlo, Kiev prepara una nuova «e potente» controffensiva. A sua volta la Russia, è la sua previsione, lancerà una nuova offensiva a maggio o in primavera. «La vittoria dell'Ucraina dipende da voi», insiste quindi Zelensky rivolgendosi all'Occidente. Mentre resta lo stallo al Congresso americano sugli aiuti a Kiev, il governo ucraino si dice «profondamente convinto che gli Stati Uniti non abbandoneranno» il Paese invaso. Il premier Denys Shmyhal si aspetta anche l'arrivo di 12 miliardi di dollari di aiuti finanziari Usa quest'anno. Tutto si gioca sul terreno, quindi. Perché «con un sordo e un uomo che uccide i suoi oppositori» come Putin non si può negoziare, ribadisce Zelensky che lavora al suo summit di pace. Dal vertice nascerà un documento che poi verrà consegnato alla Russia, ma la «formula di pace» di Kiev impone il ritiro completo della Russia dai territori occupati e il ripristino dei confini del 1991.

L’oppositore e l’alleato

Intanto, non si conosce ancora la data dei funerali di Alexei Navalny e sulle modalità delle esequie, per sapere se sarà consentito un saluto pubblico all'oppositore che per anni ha sfidato il presidente Vladimir Putin. «Sempre al fianco di Putin», ha invece dichiarato Alexander Lukashenko che dopo trent'anni ininterrotti al potere, si ricandida per un settimo mandato da presidente della Bielorussia nelle elezioni del 2025.

