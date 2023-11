«Troppi ritardi per la Casa della salute» 

I soldi non bastano più: la Casa della salute si allontana. Tutta colpa dell’inflazione e dell’impennata dei prezzi alle stelle soprattutto nell’ambito dell’edilizia e dei servizi sanitari: fatto sta che per realizzare il nuovo Polo sanitario della Trexenta adesso la Regione è costretta a mettere nuove risorse nel progetto. È inevitabile perciò l’ennesimo slittamento dell’avvio del cantiere.

La gara

Sono trascorsi quasi tre anni da quando l’azienda della tutela alla salute di Cagliari (Ats) aveva pubblicato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e definitiva della Casa della salute di Senorbì. I soldi (1,8 milioni di euro) erano stati stanziati ancora prima, ma i troppi ritardi nell’avvio dei lavori hanno reso quella cifra insufficiente. La Regione si trova quindi costretta a rimodulare il progetto definitivo con lo stanziamento di nuove risorse. La buona notizia è che il progetto non è stato accantonato, la cattiva notizia si nasconde però nei tempi di realizzazione.

L’Unione

«Siamo in ritardo di troppi anni – dice la presidente dell’Unione dei Comuni Trexenta, Paola Casula – e siamo preoccupati: i tempi si annunciano ancora lunghi». Va considerato il quadro generale: i servizi socio-sanitari della zona sono ai minimi storici. «Siamo ancora in attesa degli annunciati investimenti sul Poliambulatorio, la farmacia territoriale è stata depotenziata e ancora non è stata rinominata la pediatra», chiude Casula.

Da oltre quindici anni si parla della nascita di una struttura sanitaria all’avanguardia in grado di offrire, in uno stesso spazio fisico, l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale e le attività di prevenzione per il territorio di Trexenta, Sarcidano e Barbagia di Seulo.

L’esigenza

«Si tratta di un progetto atteso da tempo fondamentale per perseguire il potenziamento dei servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione», dice il sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu. La sede scelta è quella adiacente al Poliambulatorio Asl di via Campiooi, in modo da avere un unico polo sanitario in posizione strategica. La Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell’intera zona del distretto per potenziare la viabilità e offrire un servizio migliore ai pazienti. Tutto perfetto sulla carta, ma il trascorrere del tempo scandito dalle solite lungaggini burocratiche rischia di far naufragare anche le residue speranze di residenti, personale sanitario e amministratori) di avere una sanità all’altezza.

