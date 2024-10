«Troppi ritardi nei lavori per la mensa» 

Continuano a Isili i lavori per la realizzazione della mensa scolastica, ma secondo i consiglieri di minoranza del gruppo Impegno per Isili procedono a rilento. Il cantiere, aperto nel novembre scorso, avrebbe dovuto chiudere nel mese di maggio. «Purtroppo gli interventi procedono a singhiozzo – rimarcano i consiglieri di minoranza – peraltro non senza aver creato disagi importanti». Le contestazioni mosse dalla minoranza riguardano diverse criticità a cominciare dall’abbattimento di uno scivolo che consentiva ai disabili di accedere agli uffici delle agenzie regionali Argea e Laore che si trovano nello stabile accanto. «Questi uffici – aggiungono i consiglieri – erano raggiungibili anche attraverso un ascensore la cui porta di ingresso è stata chiusa dalla nuova struttura».

I finanziamenti

Il gruppo teme inoltre per la concreta apertura della mensa perché sembrerebbe che le risorse a disposizione non siano sufficienti a dotare i locali di arredi e attrezzature. Un’altro punto critico sempre a carico dell’edificio vicino alla nuova mensa, è la chiusura dell’accesso al locale caldaia. «Per lo scarico del gasolio – dicono i consiglieri – i tecnici incaricati delle manutenzioni devono aggirare lo stabile per poter raggiungere il locale caldaia e la cisterna per lo scarico del gasolio». Il progetto della mensa è finanziato da fondi del Pnrr che l'amministrazione comunale ha ottenuto con l'intento di spostare l'attuale mensa per portarla in quello che dovrebbe diventare il polo scolastico, dove è previsto anche il trasferimento di asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Un progetto ambizioso sul quale la minoranza chiede attenzione e interventi 8immediati per risolvere i problemi segnalati. «È necessario accelerare i tempi - hanno rimarcato i consiglieri – per la realizzazione dell’opera ma soprattutto reperire le risorse necessarie per renderla immediatamente operativa». Senza dimenticare però una soluzione per l’accesso disabili, l’uscita di sicurezza e rendere più agevole il raggiungimento del locale caldaia.

Il sindaco

Non vuole alimentare la polemica il sindaco di Isili Luca Pilia il quale chiarisce che il via ai lavori risale all’inizio di questo anno. «È stato costruito un intero nuovo stabile - ha detto il primo cittadino – e l'iter burocratico, sui progetti Pnrr, non sempre è lineare e rapido». Per la questione scivolo il primo cittadino spiega che la struttura era stato segnalata come pericolosa dalla stessa minoranza e non era più utilizzata. «L'accesso ai disabili è garantito dall'ascensore interno».

RIPRODUZIONE RISERVATA