Troppi ritardi, l’Ecoparco non si fa: persi due milioni  

«L’ormai annoso ritardo ha reso il progetto turistico non più attuale rispetto alle condizioni di partenza, tanto basta per la revoca del contributo di due milioni di euro». La comunicazione del presidente della Fondazione con il Sud, Stefano Consiglio, spegne definitivamente le luci sull’ecoparco “Dune di Piscinas-Montevecchio”, nel territorio di Arbus e Guspini. Dopo sette anni di lavoro delle forze coinvolte, in particolare il terzo settore, e nessun passo avanti, finisce il sogno di una nuova vita per i siti minerari di Montevecchio, Ingurtosu, Naracauli e a un tratto della Costa Verde, dalle dune di Piscinas al villaggio di Portu Maga.

La revoca

La doccia fredda è arrivata con una lettera dalla Fondazione al presidente di Legambiente di Guspini, Ruggero Ruggeri, gestore del progetto. «Ti comunico – scrive Consiglio – che nella seduta del 26 ottobre, prendendo atto del mancato avvio da parte del Comune di Arbus del procedimento per l’assegnazione dei beni e dei servizi utili al turismo, il consiglio di amministrazione all’unanimità ha deliberato la revoca dei due milioni di euro. Decisione non indolore, risultato di una riflessione basata, oltre che sulla lungaggine dei tempi, sulla constatazione dei dubbi e delle difficoltà che l’amministrazione di Arbus ha manifestato in merito all’iniziativa». Segue l’augurio che «il lavoro costituisca presupposto per futuri successi delle comunità di Arbus e Guspini» e l’impegno di «destinare parte delle risorse revocate a un’iniziativa in Sardegna». L’atto finale di un percorso travagliato preceduto da un ultimatum del direttore generale, Marco Imperiale, del 28 settembre: «L’assegnazione del contributo era vincolata al conferimento da parte dei Comuni di beni immobili da inserire nella rete turistica. Diamo tempo fino al 16 ottobre per la pubblicazione dell’avvio del procedimento. Diversamente provvederemo alla revoca dei fondi».

I Comuni

«Abbiamo provveduto subito – dice il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti – alla concessione della struttura prevista nel progetto, l’ex scuola elementare di Montevecchio, al presidente di Legambiente, vincolandola all’inserimento dell’immobile all’interno dell’Ecoparco». Arbus, invece, il 13 ottobre ha scelto una strada diversa, l’iter per un bando pubblico. «La modifica al Codice degli appalti – dice il sindaco Paolo Salis – ha chiesto più tempo del previsto, la carenza di personale ha complicato le procedure. Vista la difficoltà, ho chiesto alla Fondazione una proroga fino a novembre. Ciò che è avvenuto è per noi del tutto inaspettato. Sette anni di attesa cancellati dalla mancata proroga di un mese».

La storia

«Su questo treno dobbiamo salire, ne abbiamo perso troppi»: era stato questo l’impegno dei Comuni di Arbus e Guspini, quando nel 2016 la Fondazione propose la realizzazione dell’Ecoparco mettendoci i soldi, due milioni di euro. L’idea ha mosso i primi passi coinvolgendo associazioni, enti, imprese, cooperative sociali, operatori turistici, semplici cittadini. Tutti attorno a tavoli tematici per tre anni, fino a definire modalità, mezzi e personale da impiegare per una gestione senza fine di lucro. La creazione, inoltre, di 36 posti di lavoro, un cofinanziamento minimo dei partner del 10 per cento, il raddoppio delle presenze turistiche da 63.000 a 120.000 annue, potenziando la rete delle imprese locali. Un progetto ambizioso che cammin facendo è diventato una corsa ad ostacoli. Consigli comunali litigiosi, in particolare ad Arbus, dove lo scontro politico per l’inserimento dei parcheggi di Piscinas nel progetto ha fatto cadere la Giunta di Andrea Concas. E poi il mal di pancia fra i Comuni per la distribuzione dei soldi: la fetta maggiore ad Arbus e le briciole a Guspini. Ora l’epilogo peggiore.

RIPRODUZIONE RISERVATA