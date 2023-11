«Troppi rischi, via don Bosco da asfaltare»  

«Aspettiamo ancora che rifacciano l’asfalto in via Don Bosco». È l’appello di Enrica Marras, abitante della strada a ridosso del ponte dove passa la metro. «Ci sono buche e dislivelli che impediscono il transito sicuro delle auto», spiega.

Un vicino, Paolo Podda, aggiunge: «Il problema è anche per motorini e bici. Quando chiamo un rider o un portapizza, lo avviso, poiché soprattutto la sera con poca luce, se non vedono le buche possono farsi male». I residenti dicono di sentirsi abbandonati: «È una strada secondaria, ma ciò non significa che non debbano aggiustarla». Sotto il ponte la strada è sterrata e con le piogge si formano veri e propri acquitrini. Con il vento forte, come quello dei giorni appena passati, si solleva la polvere che arriva fino ai balconi delle case. «Non è stato possibile uscire in veranda a stendere perché arrivava insieme al vento. Ogni volta che soffia forte devo tenere le finestre ben chiuse, anche d’estate», sostiene Marras.

