«Troppi rischi sulla Provinciale 92» 

«La strada delle croci»: così definiscono la Provinciale 92 in territorio di Assemini i residenti, gli imprenditori locali e i lavoratori pendolari che vi transitano quotidianamente. La via di comunicazione che si snoda all’interno del perimetro del Consorzio industriale provinciale di Cagliari è di competenza della Città Metropolitana di Cagliari e fa da collegamento tra Assemini, le Saline Conti Vecchi e la zona industriale di Macchiareddu.Il crescente traffico di auto fa sì che una strada nata come secondaria sia diventata negli anni un’arteria strategica per ridurre tempi e distanze casa-lavoro non indifferenti, evitando la parallela Consortile di Macchiareddu.Peccato che la carreggiata stretta, la scarsa visuale e l’alta velocità rappresentino un mix letale per automobilisti e centauri.

La pericolosità

È solo nera la cronaca che parla della Sp92 e in particolare di un tratto curvilineo nei pressi della località San Genesio. L’ultimo incidente risale a domenica scorsa, quando il 64enne Antonio Nonnis in sella al suo scooter ha perso la vita in uno scontro con un auto che aveva invaso la carreggiata. La dinamica, riferiscono i residenti della zona, è pressoché sempre la stessa: i mezzi che transitano in direzione Assemini dopo un lungo rettilineo sopraggiungono nei pressi di una curva invadendo la carreggiata di sinistra.

Il silenzio

Stremati e sfiduciati, parlano poco – mai con nome e cognome – gli abitanti che domenica si sono svegliati con il boato causato dalla violenta collisione. Una donna, residente davanti alla curva in questione da quasi cinquant’anni, racconta di sette incidenti avvenuti solo a giugno. Durante questo mezzo secolo lei e il marito hanno aiutato a estrarre tante persone dalle lamiere. Dagli anni Novanta attendono che venga mantenuta la promessa di realizzare una rotonda o, quantomeno, di installare cartelli direzionali luminosi e dissuasori di velocità.

L’impegno

Il Cacip si occupa della strada Consortile che potrebbe essere percorsa come alternativa: «Per migliorare la viabilità dell’intera zona di Macchiareddu - fanno sapere dal Consorzio - occorrerebbero 7 milioni di euro. Di recente, nella riunione in Prefettura, abbiamo reso nota la necessità di avere il supporto da parte della Regione».«Venerdì farò presente al Consiglio di amministrazione del Cacip - dichiara il sindaco di Assemini Mario Puddu - che è opportuna e urgentissima una verifica degli standard di sicurezza della strada in questione». E conclude: «Gli incidenti sono troppi e la curva va segnalata nel giusto modo».

