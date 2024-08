«Troppi rischi sulla Provinciale 73» 

La Provinciale 73, strada per il mare e non solo, è in condizioni pessime. Dall’incrocio con la statale 195 arriva al bivio per Is Pillonis e percorre i territorio comunali di Giba, Masainas e Sant’Anna Arresi.

Il primo tratto è in discrete condizioni ma poi si inizia a notare l’assenza o l’invisibilità della segnaletica orizzontale, come nel tratto che appartiene al Comune di Masainas: «La sicurezza è a rischio – dice il sindaco Gianluca Pittoni –abbiamo installato alcuni box velox ma per mancanza di fondi non siamo riusciti ad acquistare o noleggiare gli autovelox. La loro presenza fa da deterrente per rallentare la velocità degli automobilisti, specie nei pressi della frazione di Cannigonis, spero che la Provincia intervenga prima possibile». C’è chi quella strada la percorre tutti i giorni per lavoro come Fabrizio Piras di Carbonia: «Quel tratto di strada, in particolare dopo la rotonda di Is Solinas – dice - avrebbe bisogno di essere asfaltata totalmente e rifatta la segnaletica. Percorrendola tutti i giorni la conosco bene, le insidie sono dietro l’angolo soprattutto in inverno, essendo totalmente al buio e priva di segnaletica orizzontale. I rattoppi che son stati fatti non servono a nulla». A segnalare il problema è anche Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Sulcis: «Attendiamo che la Provincia, – dice – dopo esser intervenuta in un’altra arteria possa ripristinare anche il manto stradale e la segnaletica di questa importantissima strada specie in questo periodo, molto trafficata per il collegamento di varie località turistiche». Anche per Paolo Dessi sindaco di Sant’Anna Arresi l’auspicio è che venga al più presto ripristinata decentemente: «Il tratto che ricade nel nostro Comune – spuega – è quello più problematico, questo è il risultato dell’assenza dell’ente intermedio come la Provincia di Carbonia-Iglesias. L’attuale Provincia del Sud Sardegna è assente, lo dimostra l’assenza di fondi e programmazione, indispensabile per far sì che non si arrivi ad avere strade così pericolose». Fondi assenti come conferma l’amministratore della Provincia Mario Mossa: «Faremo delle valutazione per poterla inserire in una serie di lavori con i prossimi finanziamenti».

