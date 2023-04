Troppi rischi, rimosse dall’altare le antiche statue 

Non ci sono più le statue in fondo all’altare della chiesetta di Sant’Efisio tra le vie XX Settembre e Garibaldi. È rimasto solo un nastro bianco e rosso, che impedisce di avvicinarsi e che sembra guardato a vista dal Cristo Crocifisso. Qui, dove non si celebrano nemmeno più le messe da mesi, la cupola perde pezzi per cui in attesa dei lavori di restauro è stato necessario prendere provvedimenti. «Abbiamo tolto le statue perché sono molto antiche e avevamo paura che se cadeva giù qualcosa dalla cupola, si potessero danneggiare. L’area dell’altare è stata interdetta per lo stesso motivo e va da sé che se il parroco non può salire sull’altare non si può celebrare messa», spiegano i confratelli della Confraternita di Sant’Efisio.

I visitatori possono entrare tutte le mattine fino alle 12, grazie appunto alla disponibilità della Confraternita ma stando alla larga dallo spazio vietato. Non se la passa bene nemmeno una delle nicchie della parte destra, dove stanno venendo via pezzi degli antichi dipinti e che avrebbero bisogno di un urgente intervento di restauro.Ed è un peccato vedere così questo piccolo gioiello dove ancora si ergono fiere antiche statue del Cristo, della Madonna e dei Santi.

Ma la situazione dovrebbe cambiare presto. Nell’ambito del progetto per il restauro delle chiese antiche il Comune aveva assicurato interventi anche per la chiesetta di Sant’Efisio oltre che per le chiese campestri di San Forzorio e di Nostra Signora del Buoncammino. Sono invece già conclusi i lavori sulla facciata della chiesa di Sant’Agata, di fianco all’ex convento dei cappuccini in piazza Azuni. Altri interventi riguardano la chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimiero monumentale e si lavora sul progetto di recupero della chiesetta di San Benedetto in via Marconi. Anche qui le messe, le feste, il rosario e via dicendo, sono banditi da anni. C’è da restaurare il tetto e nell’attesa la chiesa è inagibile. Per il recupero si erano mobilitati anche i residenti della zona, che su autorizzazione della basilica di Sant’Elena, avevano avviato una raccolta di fondi anche con una lotteria e con la sistemazione di salvadanai nelle diverse attività commerciali. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA