Troppi rischi per le cunette anti alluvione 

Quelle cunette in via IV novembre a Sestu, all’incrocio con via Trincea delle Frasche, hanno fatto il loro tempo. A causa del passaggio continuo delle auto si sono formate grandi buche, che danneggiano il fondo delle auto in un punto che è già più basso del livello della strada. Alcuni cittadini propongono di ripararle, altri di eliminarle completamente, perché troppo profonde.

Nate per far defluire l’acqua e prevenire le inondazioni, le cunette potrebbero essere sostituite da altre misure; in passato per esempio c’era una grata, ma era troppo rumorosa. Molte le segnalazioni fatte al Comune, e anche sui social. L’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni spiega: «Gli uffici hanno avuto mandato per studiare la possibilità di un intervento risolutivo». Prossimamente potrebbero dunque vedersi gli operai del Comune in azione per studiare il punto, e successivamente dei lavori.

