«Troppi rischi nei tratti urbani della Statale 293 

«Anas ci dica cosa possiamo fare per garantire la sicurezza per i nostri cittadini, costretti ad attraversare la statale 293 nei tratti urbani». È il tema della nota inviata dai sindaci di Giba (Andrea Pisanu), Nuxis (Romeo Ghilleri) e Piscinas (Mariano Cogotti) ad Anas. «Non si possono installare autovelox fissi, – dice Andrea Pisanu – non abbiamo personale per poter posizionare quelli mobili 24 ore su 24, e non si possono realizzare, poiché non ne abbiamo il potere, attraversamenti artificiali come i dossi».

Romeo Ghilleri puntualizza che «Anas il mese scorso ha risposto a una nostra richiesta di novembre in cui chiedevamo di poter installare nel tratto urbano dei dossi artificiali: ci è stato detto che non possono essere autorizzati. Siamo estremamente preoccupati per le condizioni di sicurezza della statale 293, in particolare nei tratti urbani, ci giungono continue segnalazioni dai nostri cittadini, costretti ad attraversare la statale esasperati dalle alte velocità con cui vengono percorse». Problemi segnalati anche dal sindaco di Piscinas: «Vanno ad aggiungersi – dice -ai soliti disagi causati dalle pessime condizioni del manto stradale per via dei numerosi cedimenti. Basta rattoppi, ci sono i soldi del Piano Sulcis stanziati da anni, con progettazione, espropri, ma i lavori di messa in sicurezza e allargamenti nei tratti dei ponti non sono mai partiti».

