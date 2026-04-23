Troppi rischi, autisti Arst in rivolta 

Gli autisti Arst che prestano servizio sulla linea urbana di Oristano con il mezzo da dodici metri, circa una ventina, sono in rivolta. Pochi giorni fa, c'è stato persino chi si è rifiutato di mettersi al volante a causa dei tanti disagi nelle strade cittadine che rischiano di danneggiare il veicolo. Anche perché eventuali danni vengono addebitati al conducente. Tante le problematiche che, nonostante le richieste, non sono mai state risolte. Ecco perché il direttore della sede di Oristano, Sandro Demurtas, e quello della sede centrale Carlo Poledrini, ieri hanno ricevuto una raccolta firme promossa dagli autisti dei pullman che lavorano in città, comprese la frazione di Silì e la borgata marina di Torregrande.

Le borgate

Nel documento firmato dagli autisti sono elencate tutte le criticità riscontrate quotidianamente dai conducenti. «Nella linea 4, quella che va fino a Silì, è difficile eseguire la manovra in prossimità della fermata di via Capo Frasca - si legge nel documento - In questo punto, infatti, è presente un canale su entrambi i lati della carreggiata. Da un lato, rovi e vegetazione riducono la visibilità del canale, aumentando il rischio durante la manovra. Dall’altro lato, invece, rischiamo di sfiorare pericolosamente il bordo del canale con la ruota posteriore destra. Inoltre, nella vegetazione è presente un palo dell’energia elettrica non immediatamente visibile che rappresenta un ulteriore pericolo». Sempre per quanto riguarda la linea di Silì, viene segnalato che, «a causa della ridotta ampiezza della carreggiata, i mezzi da 12 metri sono costretti a invadere la corsia opposta durante la manovra. Ciò aumenta il rischio per la sicurezza della circolazione».

Sotto la lente di ingrandimento anche i problemi che gli autisti riscontrano verso la marina di Torregrande. «Criticità nel tratto da via Nuoro verso via dei Falliti, a causa delle auto in sosta e della presenza di un palo nell’angolo di manovra». Lungo la strada che porta al porticciolo, invece, si rileva la presenza di rami e vegetazione che invadono la carreggiata. Ma i problemi non mancano nemmeno nella strada che porta alla frazione di Nuraxinieddu. Nel documento si segnala inoltre che, a causa della vegetazione sporgente, pochi giorni fa un operatore ha riportato il danneggiamento dello specchietto del mezzo. Uno dei problemi che ha spinto gli autisti a protestare è proprio questo: non sono d’accordo a pagare i danni causati dai disagi presenti sulle strade. Ma non solo: i lavoratori raccontano anche che, ogni volta che chiamano la polizia locale per rimuovere le auto che ostacolano il transito dei mezzi, viene risposto che, a causa della mancanza di indicazioni sulla presenza della fermata, come i pali, quindi la segnaletica verticale, non è possibile intervenire.

Il caso della mail

Nei giorni scorsi, un dipendente, per protesta, ha deciso di inviare una mail alla sede dell’Arst di Oristano, dichiarando di non recarsi al lavoro a causa delle condizioni del percorso, dopo aver più volte denunciato i disagi senza che questi siano mai stati risolti. Nella mail ha scritto inoltre che l’ufficio Movimento, al quale erano state segnalate tutte le criticità presenti in varie zone, ha risposto che aveva disposto la trasformazione della giornata lavorativa in una di ferie.

Il testo della petizione si conclude con un appello: «Si richiede un intervento urgente di verifica e messa in sicurezza dei tratti e la risoluzione, con urgenza, di tutte le criticità. Si chiede, altresì, con urgenza, la modifica del percorso delle linee o l’impiego provvisorio di mezzi più corti e idonei al servizio». Se nulla sarà risolto, dopo la raccolta firme, la protesta potrebbe diventare più eclatante.

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