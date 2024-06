«Troppi rifiuti nelle spiagge, teniamo pulito il litorale» 

Hanno pulito numerose spiagge del Sulcis Iglesiente recuperando centinaia di chili di rifiuti. Con l’inizio della stagione estiva i volontari dell’associazione Marevivo lanciano un appello a residenti e turisti per non sporcare le spiagge e le località balneari. «Purtroppo ci sono ancora tante spiagge invase da microplastiche – dice Albano Salis di Marevivo - per questo è importante insegnare a tutti a raccoglierle anche nei momenti di relax al mare. Sono gesti che possono fare la differenza. Sarebbe sufficiente che tutti, non solo i turisti, si portino via i rifiuti, un piccolo gesto di grande importanza e significato. Sarebbe auspicabile anche più impegno dai Comuni, come fa Sant’Antioco che ha ottenuto diverse bandiere blu per il suo litorale. Invito tutti per questa domenica a darci una mano nella giornata di pulizia organizzata nell’isola di San Pietro».

L’ultima giornata ecologica in ordine di tempo è stata organizzata domenca scorsa a Calasetta in collaborazione tra Marevivo e il Rotary Club di Carbonia, con tantissimi volontari, molti dei quali bambini che hanno ripulito la spiaggia di Sa Salina.

L’attività era iniziata qualche settimana fa a Porto Paglia nella costa di Gonnesa. Seconda tappa a Masainas nella spiaggia Is Solinas, dove sono stati raccolti 120 chilogrammi di rifiuti.

