«Troppi rifiuti e degrado, intervenite» 

Sporcizia e degrado in via Turati dove l’area verde a ridosso del marciapiede è diventata un immondezzaio a cielo aperto. Qui, dove ogni giorno transitano tantissimi pazienti diretti al poliambulatorio Asl, c’è chi arriva e getta di tutto: cartacce, bottiglie e buste di indifferenziato. L’area, in suolo pubblico, è però di competenza di privati.

Oltre a questo la vegetazione è cresciuta senza controllo ostruendo il passaggio nel marciapiede tanto che si è costretti a passare in mezzo alla strada. A completare il quadro generale di degrado ci sono i lavori a metà della cabina dell’Enel tra rattoppi fatti con il cemento e macerie varie.«Questo pezzo di strada sta diventando davvero un’indecenza», dice Franca Mereu diretta al poliambulatorio, «c’è sporcizia ovunque e erbacce. Per non parlare di quel canneto che spinge la recinzione che prima o poi cadrà in testa a qualcuno».

