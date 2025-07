Troppi rifiuti: «Colpa degli affitti in nero» 

Sale la percentuale di differenziata, raggiungendo nel mese di giugno il 75 per cento, soglia da record rispetto agli anni passati, ma la città appare comunque sporca per colpa degli affitti in nero. Lo denuncia il presidente della Commissione Ambiente e Nettezza Urbana, Christian Mulas, puntando il dito sulle utenze pirata, numeri civici che sfuggono alla Secal, la società che si occupa di riscuotere i tributi comunali. «Il problema non è operativo, ma strutturale. In città e nelle campagne ci sono almeno 5.000 abitazioni affittate in nero, i cui occupanti non sono registrati e non hanno accesso al servizio di raccolta differenziata», dice Mulas. Il risultato? Sacchetti abbandonati, cestini stradali traboccanti e degrado visibile. Oltre al danno ambientale e d’immagine, c’è quello economico. «Stimiamo un’evasione di circa 15mila euro al giorno solo di tassa di soggiorno» nel periodo di punta, denuncia Mulas. Da qui la proposta: impiegare una parte del gettito regolare o dell’avanzo di amministrazione per rafforzare i controlli e migliorare la gestione del servizio. «Gestire il turismo significa governarlo – conclude Mulas – altrimenti è il turismo a governare te. Vogliamo un’Alghero ordinata, pulita, giusta e accogliente, sia per chi ci vive, sia per chi la sceglie ogni anno come meta delle proprie vacanze». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA