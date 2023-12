«Troppi rifiuti abbandonati, serve la videosorveglianza» 

L'abbandono di rifiuti nelle strade di campagna è in aumento. Lo denuncia Ruggero Ruggeri, responsabile di Legambiente: «Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale è purtroppo abbastanza diffuso. Per arginarlo bisogna operare in tre direttive principali: incentivare l'azione di sensibilizzazione rivolta ai cittadini e nelle scuole; prevedere una più capillare azione di videosorveglianza, aumentare il controllo del territorio; predisporre sanzioni più incisive nei confronti degli incivili che scaricano i loro rifiuti nei luoghi più disparati del nostro territorio comunale. Migliorare inoltre l'attività dell'ecocentro».

Marco Vaccargiu impiegato nella società TeknoService risponde: «L'abbandono dei rifiuti nell'agro è una pratica nociva, sarebbe opportuno educare in primis i bambini seguendo già dai primi anni di scuola lezioni mirate alla comprensione del rispetto e della tutela del posto nel quale viviamo. Tra l'altro risulta parecchio più scomodo caricarsi un frigorifero in macchina e abbandonarlo per strada piuttosto che chiamare al numero verde e fruire dei servizi che permettono di farsi ritirare a casa quei rifiuti che poi vengono abbandonati. L'ecocentro comunale, inoltre, apre sette giorni su sette. L'implementazione di una video sorveglianza nelle aree più soggette all’abbandono dei rifiuti aiuterebbe a debellare una volta per tutte questo fenomeno».

