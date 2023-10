«Troppi rifiuti abbandonati,  più controlli con i vigili urbani»  

Plastica, bottiglie, lattine, secchi di vernice e cassette della frutta. Ma anche cuscini, elettrodomestici e vestitiario. Intorno al centro abitato di Dolianova si trova di tutto. Basta percorrere una delle tante stradine sterrate per toccare con mano i segni dell’inciviltà. Un fenomeno in crescita nonostante gli sforzi del Comune che hanno portato la percentuale di raccolta indifferenziata all’87% negli ultimi mesi.

«Non se ne può più – dice l’assessora al decoro urbano Annarita Agus – a Dolianova abbiamo un ecocentro efficientissimo dove è possibile conferire qualsiasi tipo di rifiuto. Perché sporcare le nostre strade?». L’abbandono di rifiuti sta riguardando anche alcune periferie del paese: «È vero, recentemente abbiamo dovuto mandare una squadra di operai a sgomberare un’area interna al centro abitato. Questo naturalmente ha dei costi che si ripercuotono su tutta la comunità».

Abbandoni che nulla hanno a che vedere con le recenti modifiche al sistema della raccolta indifferenziata (ritiro settimanale della plastica e quindicinale del secco residuo). La sperimentazione di questi mesi ha rilevato che l’indifferenziato viene conferito in media meno di due volte al mese. Per combattere gli incivili, la Polizia Locale ha avviato dei controlli a campione che, in caso di violazioni, si trasformeranno in multe salate per i contravventori. «C’è ancora molto da fare – commenta Agus – stiamo programmando diverse iniziative rivolte ai cittadini e alle scuole».

