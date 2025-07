«Troppi rifiuti abbandonati nelle campagne» 

Rifiuti abbandonati nelle campagne, è sempre più emergenza ad Assemini. L’ultimo appello via social è del sindaco Mario Puddu che invita i concittadini a non fidarsi di chi si propone di liberare soffitte e cantine e poi trasforma le zone agricole in discariche.

«Si tratta di un malcostume vergognoso - ha commentato il primo cittadino - che inquina e deturpa le nostre campagne. Ma soprattutto è un reato penale punito con ammenda da mille a 10mila euro, che può essere raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi».

Da tempo impazza la pratica regalo-prendo. C’è chi vuole sbarazzarsi di oggetti più o meno ingombranti senza buttarli all'isola ecologica e doversi accollare l’incombenza di smontaggio e trasporto. E chi fiuta un affare del riciclo. Ma spesso ciò che non serve viene abbandonato nelle campagne già sfregiate da rifiuti di ogni tipo derivanti da sgomberi, lavori edili o raccolta indifferenziata non conferibile all'ecocentro. (sa. sa.)

