Troppi randagi, si punta sul microchip 

La fila ha cominciato a formarsi poco prima delle 9, di fronte alla sede del Nucleo operativo Guardia rurale ausiliaria (Nogra) di via Cesare Cabras. Guinzaglio alla mano, le persone in attesa erano tutte accompagnate dai propri amici a quattro zampe. Nel giro di due ore, i cani microchippati sono stati ben sessantadue. Questo il bilancio del microchip-day promosso giovedì mattina dal Comune in collaborazione con l’Asl. I proprietari hanno potuto far installare gratuitamente nei propri animali il piccolo impianto sottopelle che consente di registrarli all’anagrafe canina, rendendoli facilmente identificabili e tracciabili in caso di smarrimento. Un obbligo di legge che non sempre – anche a causa del costo – viene rispettato.

Il principio

Obiettivo dell’amministrazione, la lotta al randagismo e agli abbandoni, fenomeno diffuso che colpisce anche Monserrato: a oggi sono 44 gli esemplari ospiti nel canile convenzionato, Shardana, che sono stati catturati in territorio comunale. L'ultimo, un meticcio bianco di circa otto anni, entrato in struttura meno di un mese fa, il 18 novembre. «La giornata è stata un grandissimo successo, abbiamo toccato numeri di installazioni di microchip mai raggiunti prima. Questo risultato sottolinea l’importanza dell’iniziativa e l’impegno dell’amministrazione nella lotta e nella prevenzione al fenomeno del randagismo», commenta l’assessore al Benessere animale Saverio De Roma. Nel corso dell’anno alcuni branchi di cani liberi avevano causato criticità in più occasioni: lo scorso inverno al Comparto 8 avevano aggredito un anziano, causandogli la frattura del femore, mentre in primavera al confine con Selargius un altro gruppo aveva fatto strage di gatti e seminato il panico tra i residenti. Da cui la necessità di tenere alta l’attenzione sul problema.

Il debito

A ottobre il Consiglio aveva approvato anche un debito fuori bilancio di poco più di 19 mila euro per coprire le spese del canile Shardana nei mesi di maggio e giugno: allora la convenzione era scaduta, ma in attesa della nuova gara d’appalto si era reso indispensabile mandare comunque avanti il servizio, vista l’essenzialità di garantire il ricovero e la custodia dei randagi. Intanto il sindaco Tomaso Locci promette nuovi appuntamenti dedicati al benessere animale: «Il microchip-day è stato un gran servizio a favore dei nostri amici a quattro zampe, con un ottimo risultato. Sicuramente ripeteremo questa bella collaborazione con l'Asl e la direttrice Paola Locci quanto prima».

