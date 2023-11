«Troppi ragazzi abbandonano la scuola» 

«Troppi ragazzi senza riferimenti, abbiamo il record negativo di giovani che abbandonano la scuola dell’obbligo». Don Emanuele Mameli da 13 anni guida la parrocchia della Madonna della Strada, a Mulinu Becciu. Nato a Villaspeciosa, 52 anni, faccia da ragazzino, conosce bene un quartiere, un tempo di periferia, che ancora conserva due spaccati: da una parte le case popolari e le occupazioni abusive dall’altra condomini abitati da un ceto medio alto. A due passi dal più grande ospedale della Sardegna, dalla sede dell’Asl e dalle case parcheggio.

Un rione di anziani

Ci sono bambini, pochi, e anziani, tanti. Don Emanuele non si avventura in analisi demografiche ma prende come riferimento i registri della parrocchia. «Mulinu Becciu è nata circa 45 anni fa ed è cresciuto in simbiosi con la parrocchia». Da allora il cambiamento è stato radicale: da quartiere dormitorio a quartiere residenziale». Qui prima i ragazzi morivano di eroina, una strage. E chi si salvava finiva con frequenza in carcere a Buoncammino. Il rione è migliorato ma lentamente si sta spopolando ed è sempre più vecchio. «Stiamo respirando aria positiva ma le criticità non mancano. Siamo passati dai 12.000 abitanti degli anni ‘90 ai 7.000 dei nostri giorni. La maggior parte dei residenti, poi, ha un’età molto elevata». I morti, come accade in tutta Italia, sono più dei nati. «L’anno scorso ho celebrato 75 funerali, 25 battesimi e 4 matrimoni». È proprio questo, secondo il sacerdote, il motivo dell’esodo. «Il 70 per cento di chi abita a Mulinu Becciu ha più di 70 anni e spesso, dopo la morte del coniuge e i figli che vanno via, vive da solo».

Chi non è più giovane fa i conti con l’età. «E con i problemi legati alla Sanità. In quartiere abbiamo solo due medici di base, stracolmi di pazienti. Così molti sono costretti a spostarsi e questo non è certo semplice». C’è poi il discorso delle case popolari. «Sembra si siano dimenticati degli abitanti», afferma il parroco. «Ci sono edifici che da mesi non hanno l’illuminazione o perdite d’acqua che, nonostante le segnalazioni, vanno ad allagare le strade. Purtroppo regna la legge del più forte. Il rischio che un’abitazione popolare lasciata incustodita venga “sfondata” è reale». L’occupazione abusiva è un fenomeno dilagante, come nell'ex Circoscrizione comunale di via Carpaccio. «Circa 30 persone che vivono in condizioni estreme di disagio, degrado e disperazione».

Il problema dei problemi

Campi da calcetto, da padel e un impianto polivalente in costruzione. L’oratorio è molto frequentato e offre tante possibilità ma ciò non basta a tenere i ragazzi lontano dai guai. L’abbandono scolastico è una piaga che deve essere curata in tempi rapidi. Per don Mameli «c’è una nuova forma di disagio giovanile che dopo anni di silenzio ha ripreso piede. Ultimamente durante la “malamovida” abbiamo registrato episodi di furti e spaccio di droga, tra giovani che si spostano tra Mulinu Becciu, San Michele e Is Mirrionis. Più volte l’ho segnalato al sindaco e ai carabinieri chiedendo maggiori controlli». Sport, arte e altre iniziative non sono sufficienti. «Noi offriamo spazi, ma gli adolescenti sono difficili da coinvolgere. È necessario – aggiunge il parroco – intercettare i ragazzi nel loro territorio. C’è bisogno di figure educative che si muovano nella strada, dove vivono abbandonati».

