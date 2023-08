«Troppi pesticidi, api a rischio» 

È un problema in crescita, che si somma a un altro ben più grave, l’uso intensivo dei pesticidi, punto di non ritorno per gli apicoltori. Il cambiamento climatico diventa realtà con il passare degli anni e ne risentono anche le api, sentinelle della salute degli ecosistemi.

I problemi

«L’anno scorso il caldo ha inaridito fiori e piante poi le piogge di primavera hanno distrutto le coltivazioni di trifoglio. Quest’anno quella produzione è diminuita del 30%», riporta Paolo Serra, apicoltore di Terralba, che vanta importanti riconoscimenti grazie alla cura dei suoi 400 alveari. Anche per lui, il meteo è ormai un’incognita: «Nei 15 giorni della fioritura bisogna incrociare le dita». Si aggiunge la perdita della pianta della sulla, presente in Marmilla: «Nell’aprile 2022 c’erano circa 40 gradi. La sulla è stata bruciata e i fiori non avevano nettare», ricorda Serra. Carenza contenuta con l’abbondanza dell’asfodelo nel Terralbese: «L’anno scorso ha reso più di tutte, ma in questa primavera non si è prodotto un grammo di miele perché la pianta non ha vegetato», spiega Alberto Scarabelli, apicoltore pluripremiato di Marrubiu.

I numeri

Le primavere fanno dunque più paura delle estati: nonostante i 45 gradi nel Terralbese, il gran caldo è andato a favore degli apicoltori, impegnati con la raccolta di miele di eucalipto: «Da fine giugno a fine luglio avviene la fioritura, ne produco in media 20 chili ad arnia all’anno», afferma Scarabelli, che ha 200 alveari. Buone notizie anche sul fronte delle api che «Sono riuscite a regolare la temperatura degli alveari. Si è perso un po’ di miele perché le api anziché aver raccolto il nettare hanno raccolto l’acqua per raffreddare l’alveare». «Non ci sono stati grossi danni come nel Sud Sardegna», dice Serra.

Il nemico

Ma il principale nemico non è il maltempo. «Il cambiamento climatico ha influito sulla diminuzione della produzione di miele dell’anno scorso ma il fattore che incide maggiormente sono i pesticidi: l’80% della moria delle api dipende dai veleni», commenta Serra. «La situazione è peggiorata dalla diffusione dei neonicotinoidi – ricorda Scarabelli – le api perdono l’orientamento e non riescono a rientrare nell’alveare. Negli ultimi anni, la produzione è passata da 100 a 10 chili ad arnia».

