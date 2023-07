«Troppi pescatori abusivi fermi sul ponte di Marceddì» 

Non si arresta la pesca selvaggia sul ponte di Marceddì, nemmeno nei giorni di maggior traffico turistico verso la Costa Verde. Lo denuncia il presidente del Consorzio cooperative riunite della pesca di Marceddì, Antonio Loi, che si scaglia contro le autorità che dovrebbero vigilare e sanzionare gli abusivi che mettono a rischio la loro incolumità e quella degli altri.

«I soci sono alle prese con tanti prepotenti. Nonostante la legge preveda di non consentire alcun tipo di pesca lungo il ponte, questi creano un grosso disagio e pericolo per loro stessi e per le migliaia di persone che percorrono il ponte con le proprie auto per recarsi nelle località balneari della Costa Verde», sottolinea Loi. Secondo il presidente del Consorzio, i controlli dell’area non sono sufficienti per combattere l’abusivismo: «Io mi domando perché l’autorità pubblica, che svolge servizio di controllo, transita lungo il ponte e fa finta di non vedere ciò che accade quotidianamente – prosegue Loi – sarebbe più giusto fermarsi, sequestrare l’attrezzatura e verbalizzare».

«Se continuerà quanto sto denunciando da tempo, a breve potrebbe succedere qualcosa di irreparabile. Se dovesse accadere, di chi saranno le responsabilità? Del concessionario privo di autorità o di chi è pagato e fa finta di non vedere?», si domanda Antonio Loi.

Il ponte, interessato da lavori di ammodernamento da alcuni mesi, è stato riaperto al transito dei veicoli in vista della stagione estiva.

