«Troppi pericoli sulla strada per la grotta della Madonna» 

«Non intendo mettere nessuno in pericolo, il luogo e la strada non sono in sicurezza». Queste le parole di don Giorgio Lisci, parroco di Gonnosfanadiga, in riferimento al percorso che conduce alla grotta nel piazzale del monumento della Madonna di Lourdes dove non è stato possibile celebrare la messa dell’anniversario dell’apertura del sito. Il sindaco Andrea Floris e l’assessore alla Viabilità Simonetta Zurru assicurano: «Non risulta che la strada abbia bisogno di agibilità, con l’ultimo intervento eseguito abbiamo ripristinato il suo stato anche intervenendo nel canale di scolo».

A parlare della situazione è anche l’ex presidente della associazione della Grotta della Madonna di Lourdes, Pinuccio Uccheddu: «Dell’intervento di ripristino della strada, pesantemente danneggiata dall’alluvione che anni fa colpì il paese, si occupò il Comune, pur non essendo chiara e definita la proprietà. Il piazzale della grotta può ospitare l’evento e accogliere ogni giorno i turisti che visitano il sito ma sono necessari interventi per mettere in sicurezza l’area e anche la piazzetta più in alto». Alcuni tratti, tuttavia, risultano nuovamente sconnessi, i canali di scolo sono ostacolati da importanti detriti e ostruzioni causate da cedimenti del costone laterale, la piazzetta ha recinzioni ormai fatiscenti e altri punti, anche della gradinata, terminano in pericolosi vuoti non protetti da recinzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA