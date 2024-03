Troppi pericoli sulla panoramica 

Quattro chilometri di tornanti a picco sulla scogliera con il fondo stradale deteriorato, guardrail da sostituire e curve a gomito prive degli specchi direzionali.

La strada

Benché il tratto della Sp 82 che dalla spiaggia di Fontanamare conduce alla frazione di Nebida sia riconosciuto come uno dei percorsi più suggestivi e belli dell’intera Isola (tanto da essere il protagonista di numerosi spot promozionali specialmente di marchi automobilistici), il suo stato di conservazione preoccupa i residenti della cittadina che chiedono a gran voce un intervento in grado di poterlo mettere in sicurezza. «Diviene ogni giorno più pericoloso. - rivela Marino Muscas, residente della frazione - Da diversi mesi non è più operativo nemmeno il cantoniere (l’addetto alla pulizia della strada) che si occupava di rimuovere i detriti che dalla collina si riversano sulla carreggiata a causa del maltempo. Inoltre sia la panoramica sia l’ingresso del paese vengono spesso scambiati per una pista da corsa, specialmente dalle moto. Alcuni giorni fa ho rischiato un brutto incidente quando un gruppo di motociclisti mi ha superato in un punto molto insidioso, a picco sul mare». Per Muscas sarebbero necessari dei dissuasori quantomeno all’ingresso della frazione e dei maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Il problema della pericolosità della strada e le sciagurate corse di alcuni veicoli, è talmente sentito che nei giorni scorsi è stato affrontato anche dal parroco della chiesa di Santa Barbara in occasione di una messa.

Le richieste

Paolo Casula, ex presidente del comitato di quartiere di Nebida ed attuale referente dell’amministrazione comunale, rivela quanto i compaesani siano preoccupati per la situazione ed evidenzia come sarebbe opportuno intervenire nell’immediato sia per la messa in sicurezza del tratto in questione della Sp 82, sia per organizzare una serie di controlli mirati a scoraggiare chi in barba alle regole codice della strada, persevera a mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri: «Lo stato di abbandono in cui versa la panoramica è testimoniato dalla presenza di decine di specchi direzionali caduti nel dirupo. - racconta Casula - Uno degli specchi affissi sullo spuntone di una roccia è fondamentale per accertare la presenza di un eventuale veicolo che arriva dalla direzione opposta, in questo momento la curva ne è priva. Il vento li sradica e nessuno si è mai premurato di piazzarli in modo più adeguato».

Eppure la messa in sicurezza della “panoramica” è stata preventivata dalla Provincia: «Un finanziamento di circa 120 mila euro è stato messo a disposizione dalla Regione per uno studio geologico atto a quantificare il grado d’erosione dei costoni - spiega l’assessore alla Viabilità del Comune di Iglesias Francesco Melis - avrebbe però comportato il dirottamento dei pullman e disagi per il traffico. La stessa Provincia è ora in attesa di ulteriori fondi per effettuare la sistemazione della strada. Creare un’alternativa è importante e prende piede l’ipotesi di ricollaudare e sistemare il percorso che collega Sa Masa alla frazione».

