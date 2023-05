«Troppi pericoli per i cavalieri» 

Due miliziani caduti da cavallo, una giumenta scivolata sul lastricato di corso Vittorio Emanuele reso sdrucciolevole dal letto di petali e fiori steso per il passaggio del santo, e gli scoppi di quei guettusu – vietati dal nuovo regolamento - che hanno spaventato gli animali: cavalieri e amazzoni di Pula sono pronti a rinunciare alle processioni se non verrà garantita in futuro maggiore sicurezza.

I cavalieri

Andata in archivio l’edizione numero 367 della festa di Sant’Efisio, a Pula si analizza la tre giorni dei festeggiamenti caratterizzati da qualche pecca organizzativa: a far storcere il naso a chi ha partecipato alla processione a cavallo è stato soprattutto l’aspetto della sicurezza. Gianfranco Locci, 45 anni, cavaliere tesserato dalla Federazione italiana sport equestri, con alle spalle trent’anni di sfilate al seguito del Martire Guerriero, lancia l’allarme: «Di questo passo alle processioni religiose non parteciperà più alcun cavaliere, non esistono i presupposti per sfilare con i cavalli in sicurezza. A spingerci ogni anno a partecipare alle processioni in sella ai nostri animali è la devozione nei confronti di Sant’Efisio, lo facciamo a nostre spese, e quest’anno abbiamo fornito tutta la documentazione che ci era stata richiesta, nonostante tutto l’organizzazione ha lasciato parecchio a desiderare. Avevamo chiesto espressamente di evitare le soste dove la pavimentazione lastricata era ricoperta da sa ramadura , nonostante ciò siamo stati costretti a fermarci nel tratto peggiore di corso Vittorio Emanuele, dove il manto stradale è ancora più scivoloso. Comprendiamo che spargere fiori e petali faccia parte della tradizione, ma lo si può fare tranquillamente dopo il passaggio dei cavalli: in questi giorni di festa in paese due miliziani sono caduti da cavallo, e la mia si è praticamente seduta per terra, rischiando di farsi male». Gianfranco Locci, inoltre, punta il dito su altri aspetti del regolamento – adottato per la prima volta in maniera congiunta dai Comuni di Pula e Villa San Pietro – che non sarebbero stati rispettati.

Bambini a cavallo

«Era stato chiarito - afferma Gianfranco Locci - che i bambini non potessero cavalcare, invece alla processione in sella ha sfilato da sola una bambina di 9 anni; per non parlare poi del divieto di far esplodere mortaretti, non rispettato la sera del 2 maggio a Nora. Nel corso degli anni la processione di Sant’Efisio a Pula ha perso tanti cavalieri, quest’anno erano poco più di venti, in passato sono stati anche ottanta. Chiediamo solo che venga garantita la sicurezza nostra, dei nostri animali, e dei tanti fedeli presenti al corteo: nella stesura dei regolamenti sarebbe opportuno consultare gli addetti ai lavori». Il sindaco, Walter Cabasino, apre al confronto con i cavalieri: «Naturalmente a sa ramadura non si può rinunciare, è uno degli aspetti più caratteristici della festa, tuttavia si possono adottare delle soluzioni per evitare che il manto stradale diventi scivoloso, come il posizionamento di uno strato sabbioso. Il nuovo regolamento ha reso più sicuri molti aspetti della processione, ma si può sempre migliorare: per la prossima edizione siamo pronti a raccogliere i suggerimenti dei cavalieri».