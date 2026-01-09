Troppi pericoli nelle strade della morte 

Non solo via S’Ecca S’Arrideli. Il territorio quartese deve fare ancora i conti con strade pericolose per pedoni e automobilisti e che da anni attendono lavori di messa in sicurezza che tardano ad arrivare. Da via Leonardo da Vinci, la litoranea per Villasimius divisa a metà tra Comune e Città Metropolitana, all’ex Statale 554 diventata viale urbano solo sulla carta e ancora il secondo tratto di via Pitz’e Serra verso Sa Funtenedda, viale Marconi e la quattro corsie via Golfo di Quartu. In tutte lo scenario è più o meno lo stesso tra auto che sfrecciano a tutta velocità, scarsa illuminazione, incroci a raso e così via.

I pericoli

Il tour dei pericoli comincia con via Leonardo da Vinci dove il Comune ha messo una pezza nel tratto di sua competenza con la sistemazione di attraversamenti pedonali rialzati davanti alla ringhiera sul mare, tratto Margine Rosso. Risultato: incidenti quasi azzerati con le auto costrette a ridurre la velocità. I problemi cominciano dopo, da via Marco Polo a Flumini, tratto della Città Metropolitana, con segnaletica carente e poco illuminata, piste ciclabili che si interrompono in incroci a raso pericolosissimi.«È una strada altamente pericolosa», commenta una residente Gianna Zancanella, «corrono come pazzi, non rispettano i cartelli, abbiamo paura anche a uscire di casa. Le piste ciclabili non vengono usate perché pericolose. Occorrono più strisce pedonali e bisogna illuminarle: attraversare ad esempio per portare i bambini al parco Parodi è un rischio enorme e poi bisogna mettere i dossi». Ipotesi già scartata in quanto si tratta di una strada extraurbana, sebbene percorsa ogni giorno da migliaia di persone.

La circonvallazione

Tutto fermo anche nella 554 tra auto che sfrecciano a tutta velocità. Sono passati dieci anni da quando un’associazione di imprese si aggiudicò la gara per la messa in sicurezza del tratto quartese ma da allora i cantieri non sono mai stati aperti. Ma proprio una serie di problemi con questa associazione di imprese ha di fatto bloccato tutto. Così come è tutto bloccato in viale Marconi: approvata la variante per lo spostamento delle linee dei filobus adesso si attende una conferenza di servizi per aprire i cantieri per realizzare rotatorie, marciapiedi, piste ciclabili e così via.«In attesa di questi lavori», commenta una residente Alessandra Piras, «potrebbero almeno ogni tanto mettere una pattuglia dei vigili perché fanno continuamente inversione a U. Nemmeno tutti gli incidenti che ci sono stati sono serviti a aumentare la sicurezza». Pericoli anche nella zona di Sa Funtanedda a pochi passi da via S’Ecca S’Arrideli. Con la realizzazione delle rotatorie va meglio in via Dell’Autonomia Regionale ma gli incidenti non mancano neanche qui.

