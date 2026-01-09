VaiOnline
Viabilità.
10 gennaio 2026 alle 00:12

Troppi pericoli nelle strade della morte 

Le richieste degli abitanti: «Strisce pedonali illuminate e dossi anti-velocità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo via S’Ecca S’Arrideli. Il territorio quartese deve fare ancora i conti con strade pericolose per pedoni e automobilisti e che da anni attendono lavori di messa in sicurezza che tardano ad arrivare. Da via Leonardo da Vinci, la litoranea per Villasimius divisa a metà tra Comune e Città Metropolitana, all’ex Statale 554 diventata viale urbano solo sulla carta e ancora il secondo tratto di via Pitz’e Serra verso Sa Funtenedda, viale Marconi e la quattro corsie via Golfo di Quartu. In tutte lo scenario è più o meno lo stesso tra auto che sfrecciano a tutta velocità, scarsa illuminazione, incroci a raso e così via.

I pericoli

Il tour dei pericoli comincia con via Leonardo da Vinci dove il Comune ha messo una pezza nel tratto di sua competenza con la sistemazione di attraversamenti pedonali rialzati davanti alla ringhiera sul mare, tratto Margine Rosso. Risultato: incidenti quasi azzerati con le auto costrette a ridurre la velocità. I problemi cominciano dopo, da via Marco Polo a Flumini, tratto della Città Metropolitana, con segnaletica carente e poco illuminata, piste ciclabili che si interrompono in incroci a raso pericolosissimi.«È una strada altamente pericolosa», commenta una residente Gianna Zancanella, «corrono come pazzi, non rispettano i cartelli, abbiamo paura anche a uscire di casa. Le piste ciclabili non vengono usate perché pericolose. Occorrono più strisce pedonali e bisogna illuminarle: attraversare ad esempio per portare i bambini al parco Parodi è un rischio enorme e poi bisogna mettere i dossi». Ipotesi già scartata in quanto si tratta di una strada extraurbana, sebbene percorsa ogni giorno da migliaia di persone.

La circonvallazione

Tutto fermo anche nella 554 tra auto che sfrecciano a tutta velocità. Sono passati dieci anni da quando un’associazione di imprese si aggiudicò la gara per la messa in sicurezza del tratto quartese ma da allora i cantieri non sono mai stati aperti. Ma proprio una serie di problemi con questa associazione di imprese ha di fatto bloccato tutto. Così come è tutto bloccato in viale Marconi: approvata la variante per lo spostamento delle linee dei filobus adesso si attende una conferenza di servizi per aprire i cantieri per realizzare rotatorie, marciapiedi, piste ciclabili e così via.«In attesa di questi lavori», commenta una residente Alessandra Piras, «potrebbero almeno ogni tanto mettere una pattuglia dei vigili perché fanno continuamente inversione a U. Nemmeno tutti gli incidenti che ci sono stati sono serviti a aumentare la sicurezza». Pericoli anche nella zona di Sa Funtanedda a pochi passi da via S’Ecca S’Arrideli. Con la realizzazione delle rotatorie va meglio in via Dell’Autonomia Regionale ma gli incidenti non mancano neanche qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 