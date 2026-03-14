«Troppi pericoli nel campetto della parrocchia don Bosco tra via Piolanas e via Coghinas. Sono certo che si studierà il modo di intervenire visto che ho già avuto rassicurazioni dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici, ma intanto ho deciso di prendere un’iniziativa a tutela dei miei concittadini e soprattutto dei bambini».

Sono le parole del consigliere del gruppo Carbonia civica Gianluigi (Giangi) Fiori che è entrato in azione ieri pomeriggio con tanto di cartelli e nastro bianco e rosso deciso a informare chiunque si trovi a passare nello storico campetto della chiesa che in passato è stato sede della tanto amata e mai più replicata “Festa della lumaca”. Oggi, escludendo un bel murale comparso di recente, il degrado la fa da padrone: pali arrugginiti, muretti senza balaustra reti bucate e spesso erbacce che solo il recente intervento di un gruppo di cittadini volontari ha fatto sparire: «Considerato che molti bambini frequentano il campetto credo sia indispensabile intervenire – continua – ho voluto mettere i cartelli e il nastro per tenere alta la guardia e presenterà al più presto un’interpellanza in merito per porre il problema e proporre tempi e modi di intervento». (s. p.)

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