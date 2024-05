Troppi pericoli, l’ex Materna sarà demolita 

Ex scuole materne off limit a Paulilatino. L’edificio, in pieno degrado e con le scale esterne pericolanti, è meta abituale di ragazzini e oggetto di atti vandalici. Il sindaco Domenico Gallus ha quindi deciso di interdire l’accesso all’edificio e alle aree circostanti. Troppo alto il rischio che possa accadere qualcosa di grave.

D’ora in poi quindi accesso vietato alle ex materne e, nei prossimi mesi, l’edificio verrà buttato giù.

«Verrà abbattuto»

Lo assicura il primo cittadino Domenico Gallus: «Ne abbiamo parlato in Consiglio comunale, anche se verbalmente, all’unanimità ci siamo espressi perché venga raso al suolo. Non si può ristrutturare, presenta tante problematiche. È inoltre inserito nel progetto di recupero delle ex casermette militari. Quindi nei prossimi mesi procederemo con la demolizione e, nel frattempo, per scongiurare ogni pericolo ne vietiamo l’accesso».

Storia e futuro

L’edificio di via Volta è stato realizzato tra fine anni Settanta e Ottanta, poi nei primi anni Duemila, quando è stata realizzata la nuova scuola materna, è stato destinato alle associazioni. È stato sede del Tennistavolo, del Coro polifonico e della Croce rossa della quale sono stato saccheggiati anche gli archivi.

A breve quindi l’edificio verrà abbattuto e lo spazio resterà a zona verde. L’area fa infatti parte delle ex casermette militari, oggetto di un’opera importante di riqualificazione.

A disposizione dell’Amministrazione comunale oltre un milione di euro per spostare all’ingresso del paese il galoppatoio e riqualificare uno spazio in forte stato di degrado che invece in futuro ospiterà anche un’ampia zona verde e un parco giochi. Lo stabile che sino agli anni Duemila ospitava la scuola materna statale si trova proprio al confine con questa zona del paese.

La mappatura

E a proposito di edifici abbandonati e per evitare rischi crollo, a brevissimo anche gli immobili privati che versano in condizioni precarie e sono in stato di degrado saranno oggetto di un’ordinanza analoga.

«I vigili urbani, in accordo con l’ufficio tecnico, faranno una mappatura degli edifici privati pericolanti, dopodiché firmerò un’ordinanza simile a questa», conclude Gallus.

