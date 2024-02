Troppi pericoli, interviene il prefetto 

Un incidente scampato nei giorni scorsi sulla strada provinciale 117 che porta dalla Statale 128 al paese di Serri. Un cittadino è riuscito ad evitare un mezzo che viaggiava in senso opposto e che aveva invaso la corsia per evitare le numerose buche presenti. Ad intervenire nei giorni scorsi sull’argomento il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi a seguito delle segnalazioni fatte dal sindaco Samuele Gaviano sulle condizioni di pericolo e degrado della strada.

Il prefetto ha interpellato sia la Regione sia la Provincia Sud Sardegna al fine di avere al più presto delle notizie in merito agli interventi programmati per risolvere queste problematiche. «Non possiamo che ringraziare il prefetto per l’attenzione e l’interessamento», ha detto Gaviano, «speriamo che la stessa attenzione ci venga riservata anche da chi ha la competenza ed il dovere di intervenire».

La Provinciale, nei due tratti che dalla Statale portano al centro abitato, si trova in uno stato di degrado con la conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Più volte il primo cittadino ne ha denunciato lo stato senza avere risposta. Si tratta di due chilometri di strada caratterizzati da diversi tornanti, dall’attraversamento della ferrovia proprio in una curva e da un manto stradale che ormai è pieno di buche per non dire voragini. Nel 2019 inoltre il maltempo aveva causato uno smottamento che ha portato ad un restringimento della carreggiata proprio in prossimità di un tornante.

Per passare tutti i mezzi agricoli, di soccorso e di trasporto pubblico e gli automobilisti devono compiere delle manovre rischiose creando situazioni di pericolo. Ma qui il passaggio è obbligato. La 117 che attraversa l’ abitato è fondamentale per le tante persone che ogni giorno devono recarsi al lavoro a Isili, dove c’è l’ospedale e i vari uffici, soprattutto è l’unica strada che può essere utilizzata dai pullman per portare i bambini e i ragazzi a scuola. E se questo primo tratto non versa in buone condizioni, non è migliore l’ultimo tratto che si collega alla 128 nel bivio di Genniau: visibilità ridotta, bivio stretto e d’inverno spesso c’è una fitta nebbia.

Anche in questo caso Gaviano ha fatto le dovute segnalazioni supportato dai colleghi di Escolca e Gergei. «Queste strade», ha aggiunto il sindaco Gaviano, «sono gli unici di accesso al paese e sono privi di una segnaletica stradale orizzontale adeguata. Troppi pericoli, dobbiamo aspettare una croce per intervenire?».

