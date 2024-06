Troppi pericoli in cimitero: taglio per i cipressi pericolanti 

Via i cipressi secolari che rappresentano un pericolo per i cittadini che si recano al cimitero comunale di Sanluri per far visita ai cari defunti. Sta per iniziare, nel rispetto delle leggi, l’abbattimento di sei piante secche, un modo per salvaguardare l’incolumità dei visitatori.

«È necessario - dice l’assessore ai servizi cimiteriali, Franco Nurra - restituire sicurezza al camposanto. Già da tempo quei cipressi rappresentavano un pericolo, ma la situazione è diventata ancor più urgente nei giorni scorsi, quando un esemplare è caduto, per fortuna in un momento in cui non c’era gente e anche le vicine tombe non hanno subito danni». Subito dopo è stato un sopralluogo dei tecnici a verificare la presenza di alcune piante parzialmente verdi ed altre prive di foglie, completamente secche. Saranno queste a subire l’onta della motosega. «Spesso – aggiunge Nurra - i cittadini lamentano la presenza degli alberi che arrecano danni alle sepolture e chiedono di eliminarli, purtroppo nell’area sacra non sono ammessi tagli indiscriminati».

Intanto procedono le opere di ampliamento della struttura per oltre mezzo milione di euro, avviate 8 anni fa ma bloccate per via di problematiche sorte nella procedura di esproprio dei terreni privati, risolte con l’acquisto bonario dei singoli lotti. La fretta è d’obbligo, il mese scorso 57 loculi hanno occupato gli ultimi spazi liberi. (s. r.)

