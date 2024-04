«Troppi pericoli, chiuderò la complanare» 

«Adesso basta, la complanare è impraticabile: se Anas e la Regione non intervengono, sono pronto a chiuderla con i blocchi di cemento». L’ex Statale 131, nel tratto fra il monumento del Redentore e il bivio per Villanovaforru, acquisita al patrimonio del Comune e battezzata “Il Viale delle Terme”, è un vecchio problema col quale il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, continua a fare i conti. «La pericolosità del tragitto – dice – è sotto gli occhi di tutti. Un ponticello è crollato, recintato ormai da mesi. Non abbiamo i soldi per la messa in sicurezza e dall’Anas non è arrivato alcun segnale di collaborazione».

Strada pericolosa

Si tratta di circa quattro chilometri dell’ex Statale che nel 2009 venne ceduta dall’Anas al Comune, di fatto sempre utilizzata come complanare all’arteria principale dell’Isola. «L’accordo – ricorda Zucca – fin dal principio prevedeva che dei lavori si sarebbe dovuta occupare Anas, ma non è stato così. Lo scorso anno, ho chiesto al Prefetto un incontro, alla presenza dei tecnici dell’Anas e dell’ex assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Mentre la società che gestisce le strade ha ribadito che il percorso è comunale, Saiu ha promesso di finanziare il progetto di cinque milioni di euro con i fondi strutturali. Non è seguito alcun impegno di spesa». Ora che la squadra del governo della Sardegna è cambiata, Zucca torna all’attacco: «Subito dopo l’insediamento della nuova Giunta, esporrò il problema al nuovo assessore. Dispiace che di fronte a questione importanti come la sicurezza, i sindaci siano lasciati soli. Ogni volta una corsa ad ostacoli. Così è stato per le due arterie provinciali, Sardara-San Gavino e Sardara-Pabillonis per le terme, così sta succedendo per la complanare».

Traffico locale

«Sono stato sindaco – ricorda il primi cittadino – fino al 2011, sono tornato due anni fa e ancora non è stato fatto nulla. Sulla strada si riversa il traffico dei mezzi che provengono dalla Marmilla, comprese le ambulanze per raggiungere l’ospedale di San Gavino. Di sicuro io non posso stare tranquillo, non posso consentire che si viaggi in quelle condizioni, dunque non avrò altra scelta: dovrò impedire il transito facendo sì che la viabilità si riduca a quella locale».

L’ordinanza

Già un anno fa, la complanare fu al centro dell’ennesimo braccio di ferro tra Anas e Comune, a causa di un cantiere sulla Carlo Felice, il traffico era stato dirottato proprio sull’ex 131. Immediata la reazione di Zucca: «È stata emessa un’ordinanza con la quale si autorizzava solo il traffico locale. Quella volta, però, la società ammise l’errore, l’unico in un contendere che va avanti da quindici anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA