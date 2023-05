«Troppi pericoli, asilo chiuso» 

Detto e fatto. Il sindaco di Nuoro non emette l’ordinanza di chiusura urgente per la scuola dell’infanzia di via Malta, come chiesto martedì dalla dirigente Miria Cucca, e come promesso nella richiesta di intervento immediato per la messa in sicurezza di due giorni fa. È stata la dirigente ieri a mandare a casa i 28 bambini delle due classi. «La sicurezza viene prima dei disagi», aveva scritto senza mezzi termini martedì in una durissima nota inviata all’amministrazione che da oltre dieci giorni tergiversava sulle richieste di intervento in un locale dell’asilo allagato dalla perdita d’acqua dal soffitto proveniente dalla casa del custode occupata da una famiglia. Così ieri in via Malta, i bimbetti, dai tre ai sei anni, sono rimasti fuori dalle aule mentre sono arrivate le forze dell’ordine, polizia di Stato, vigili del fuoco e polizia municipale. Proprio i vigili del fuoco hanno certificato il reale stato di pericolo. La scuola è stata chiusa.

Diffida

I vigili del fuoco hanno diffidato «dall’utilizzo del bagno e di una parte del corridoio del plesso Infanzia di via Malta, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, certificate da parte di personale qualificato, in quanto sono state riscontrate difformità alle vigenti normative di sicurezza e/o situazioni di pericolo dovute a perdita di aderenza e possibile distacco di elementi costruttivi». La scuola, già all’ingresso del cancello, racconta una storia di attesa di sicurezza troppe volte rimandata: affissa al cancello c’è l’ordinanza 288 dell’11 novembre scorso, che «vieta l’utilizzo dell’area soprastante e sottostante della scala di servizio».

L’infiltrazione

«Era inevitabile», sono i commenti amari dei genitori. «Mio figlio non l’ho nemmeno mandato», dice una madre. A creare problemi una perdita d’acqua dal soffitto, che ha interessato anche parte del circuito elettrico dell’unico bagno dedicato al corpo docente e non docente dell’asilo. La Cucca nella nota sottolineava, supportata dal parere del responsabile alla sicurezza, come il locale oggetto dell’infiltrazione «si presenta con la plafoniera allagata ed un probabile danneggiamento dei fili elettrici, con pericolo di corto circuito. Non si può altresì escludere un crollo del soffitto, esposto da giorni alle copiose infiltrazioni proveniente dal piano superiore». Ieri il sopralluogo dei vigili che hanno diffidato Comune, scuola e famiglia occupante. Oltre a chiudere l’acqua e staccare la corrente elettrica dell’istituto. «Contiamo di intervenire subito per limitare i giorni di chiusura», spiega l’assessora Fausta Moroni.