Troppi pedoni investiti, compare la scritta “Rallentare, bambini” 

“Rallentare; bambini”. Lo dice una scritta tracciata da sconosciuti davanti alle strisce pedonali di via Monserrato a Sestu. Prevenzione fai da te, nel pieno centro della cittadina. «La gente corre e spesso non rallenta neppure se vede passare qualcuno», conferma Marina Cao. Pietrina Pisu nota poi che «spesso le persone parcheggiano male, togliendo ulteriormente visibilità. Qui vicino c’è una scuola, e spesso i bambini ci passano per tornare a casa. A volte ho paura di essere investita, anche quando sono sul marciapiede. L’anno scorso una signora è stata investita sulle strisce poco dopo queste».

Sul tema dell’utilità della scritta, molti sono perplessi: c’è chi la ritiene poco visibile, e chi propone di mettere un più tradizionale dosso. Critico anche il capitano della polizia locale, Giorgio Desogus: «spesso chi fa queste cose è il primo che si comporta male altrove. Inoltre può distrarre e provocare incidenti. Meglio fare la richiesta al Comune di mettere un dosso. Via Monserrato purtroppo in passato ha avuto tanti incidenti e quel punto lo stiamo tenendo sotto controllo anche per la vicinanza della scuola. Per questo ci sono progetti per mettere nuovi dossi nelle vie, e molto probabilmente uno a breve anche qui». (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA