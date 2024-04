«Troppi pazienti senza medico» 

Cittadini senza assistenza medica: il problema della carenza di medici è ancora di grande attualità nella cittadina costiera e ora la polemica riparte.

L’interrogazione

L’argomento diventa oggetto di una interrogazione da parte del gruppo “Ester Fadda sindaca” e sarà discusso nella prossima riunione dell’assemblea civica prevista per mercoledì prossimo alle 18.30. Dall’opposizione la richiesta di chiarimenti al sindaco Ignazio Locci sul fronte sanitario e sulla più volte annunciata volontà di partecipazione alle spese di sostegno all’Ascot cittadino. «Si tratta di un argomento di cui chiediamo conto in un’interrogazione - dice Ester Fadda - ed è inerente una recente deliberazione di Giunta che aveva previsto lo stanziamento di 35 mila euro per coofinanziare l'Ascot comunale, attivato e finanziato dalla Asl Sulcis, per la gestione dei pazienti rimasti senza assistenza di base, a seguito del pensionamento del dottor Luigi Longu. Si attende un riscontro del sindaco Ignazio Locci che aveva appunto dichiarato di voler finanziare l'Ascot. A tal proposito ritengo doveroso che l'intera comunità venga messa al corrente della situazione, anche nel rispetto di tutti coloro che ancora sono privi di assistenza primaria». La capogruppo dell’opposizione ha tenuto a sottolineare di aver inviato la richiesta di convocazione della seduta anche per la discussione della mozione riguardante il servizio postale. Poste e sanità saranno quindi gli ingredienti della seduta consiliare.

Il Comune

«Quella dell’Ascot è la soluzione ottenuta a seguito dei miei interventi presso la dirigente dell’azienda sanitaria locale - precisa il sindaco Ignazio Locci - pertanto rivendico la primogenitura anche della metodologia adottata. I soldi che abbiamo stanziato e che figurano nella delibera adottata dalla Giunta sono fondi propedeutici all’allargamento del servizio attraverso l’eventuale disponibilità dei medici di famiglia rimasti in servizio che ad oggi non hanno aderito e che si stanno comunque facendo carico dei cittadini che erano rimasti senza medico». Ma Locci è molto chiaro: «Non è un argomento che si può risolvere schioccando le dita. – sottolinea – Noi abbiamo e stiamo facendo la nostra parte. Per il resto, aspettiamo soluzioni più concrete dagli enti preposti, ovvero Regione e Asl. In riunione affronteremo l’argomento così come abbiamo fatto fino ad oggi. Va detto che se non ci fossimo adoperati per chiedere l’apertura dell’Ascot, i pazienti del dottor Longu sarebbero ancora senza assistenza mentre oggi stiamo raccogliendo l’apprezzamento per il servizio svolto dai due medici in forza all’Ascot».

