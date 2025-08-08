«Troppi pazienti dirottati su Cagliari» 

«Tantissimi pazienti vengono dirottati verso gli ospedali di Cagliari, soprattutto quelli che arrivano in ambulanza destinati al reparto di Ortopedia e Traumatolgia del Sirai». Francesco Murroni, presidente dell’Asvoc di Carbonia è preoccupato. «C’è il rischio che il territorio resti con poche ambulanze durante la giornata – aggiunge – il servizio viene garantito fino alle 16. Da mercoledì la situazione è peggiorata». Dalla Asl fanno sapere che «non risultano particolari problemi. Gli attuali orari sono così da circa due anni da quando hanno chiuso il reparto per carenza di organico, ci sono solo due ortopedici nonostante le decine di selezioni che abbiamo fatto e che stiamo facendo». Nel Cto di Iglesias l’attività in sala operatoria (interventi programmati), compatibilmente con la cronica carenza di medici, continua ad essere garantita. «Ma il problema sono le urgenze», spiegano i soccoritori.

Disagi

Negli ultimi giorni sono stati registrati anche disagi al pronto soccorso, dove numerose ambulanze hanno atteso per ore nel piazzale davanti all’ospedale Sirai. «Stiamo lavorando in condizioni molto complicate – spiega Murroni – i pazienti spesso vengono portati direttamente a Cagliari. Sappiamo che continuano a esserci sempre i soliti problemi con la carenza di personale. Ma in tutto questo quadro desolante i servizi di soccorsi diventano particolarmente difficili». Sulla vicenda sono intervenuti anche Pierpaolo Emmolo e Marco Usai, rispettivamente presidenti del Socor Sardegna e delle cooperative sociali del Sud Sardegna: «A Carbonia ci sono lunghe attese per i pazienti e per le ambulanze, sotto il sole e senza nessun tipo di supporto, barelle “sequestrate” su cui devono lungamente restare i pazienti».

Appello alla Asl

I rappresentanti delle associazioni di soccorso chiedono da tempo un incontro con i nuovi vertici della Asl. «Il loro assordante silenzio e la totale mancanza di attenzione alla nostra disponibilità di mitigare i problemi – si legge in una nota stampa – dimostra il totale disinteresse a quello che sono costretti a subire i pazienti, i soccorritori e anche gli stessi operatori sanitari in servizio.

Si continua a dichiarare che, la fonte dei problemi, sia la forte presenza turistica, la carenza di personale, il forte aumento delle temperature e chi più ne ha più ne metta. Denunciamo questo grave disinteresse nella gestione dell’emergenza sanitaria nel territorio, pur continuando a manifestare la piena disponibilità a dare il nostro contributo per una efficace risoluzione o, almeno, mitigazione dei problemi». (f. p.)

