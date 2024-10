«Troppi padroni maleducati, ora intervenga il Comune»  

Imprenditori e commercianti infuriati in via Nuoro. Sempre più spesso i proprietari di cani non raccolgono le deiezioni e il marciapiede è sempre sporco anche dell'urina dei quattro zampe. Chiedono controlli, multe e telecamere. «Oggi ci sono più cani e la gente è più maleducata», dice Sara Mei, titolare di uno studio dentistico: «Fanno fare i bisogni anche davanti all'ingresso delle nostre attività e c'è un forte odore di urina».

Sostiene di aver appena speso tanti soldi per rifare il muro «una settimana dopo è di nuovo sporco. Oltre a spruzzare varechina, altro non posso fare. Ci vogliono telecamere e multe salate». Antonio Spada, parrucchiere, è arrabbiato «per la maleducazione di alcuni e anche perché non c'è controllo. Bisogna fare lo slalom per schivare le deiezioni, è capitato che qualche cliente non le vedesse ed entrasse nel salone con le scarpe sporche. Il vaso che ho messo fuori dall'attività è diventato un orinatoio. Mia moglie getta sempre secchiate d'acqua sul muro perché è sempre sporco. Il Comune intervenga a tenere pulita la strada».

Anche Pippo Pontis, che lavora nell'orologeria di famiglia, la pensa così: «L'abbandono delle deiezioni avviene più che altro quando le attività sono chiuse e quando apriamo ci troviamo questo spettacolo. Senza controllo questa situazione non migliorerà mai». L'assessora all'Ambiente Luisa Giua Marassi dice di aver inviato la segnalazione al servizio per una verifica di concerto con la polizia locale e ricorda che c'è già un’ordinanza che prevede, oltre all’uso del sacchetto, la necessità di dotarsi di una bottiglietta d’acqua: «Molti non la rispettano e comunque non basta. Serve anzitutto senso civico. Il lavaggio in via straordinaria dei marciapiedi proseguirà (risorse permettendo) fino a che non diventerà ordinario col nuovo appalto».

