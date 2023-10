«Troppi ostacoli per i disabili» 

Un paese a misura (anche) di disabile. Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) di Guspini, in scadenza nel 2023, è stato oggetto di discussione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. La minoranza ne ha sollecitato l’aggiornamento, evidenziando alcune problematiche nel tessuto urbano. La maggioranza chiarisce le attenzioni che vengono attuate per rimuovere queste situazioni di disparità.

I fondi

La Regione ha emesso un bando per proposte di finanziamento per la progettazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) ma Guspini, non risulta tra i beneficiari. «È stata presentata richiesta?», ha chiesto la consigliera Simona Cogoni.

«No, ci sono dei progetti finanziati con altri fondi che stanno interessando le vie del centro urbano», ha risposto l’assessore Marcello Serru, sottolineando la massima attenzione per la segnaletica orizzontale e per il rispetto del Peba, nonostante sia in scadenza: «Sensibilizziamo l’ufficio tecnico per far sì che siano considerate tutte le esigenze», aggiunge Serru.

Il dibattito

La risposta non ha lasciato soddisfatti i consiglieri di minoranza: «Se c’è questo tipo di attenzione, perché è stata piazzata la fioriera al centro di via Don Minzoni, nell’area pedonale, creando problemi di passaggio per chi si muove con carrozzine?», domanda Cogoni. Il gruppo "Impari” ha infatti ricevuto delle segnalazioni da parte di una cittadina con disabilità motorie, costretta a muoversi su carrozzina. Tra le criticità, oltre all’attraversamento pedonale all’inizio di Via Santa Maria (già risolto) il problema della fioriera che non lascia libera la fascia centrale, liscia, della pavimentazione: «È provvisoria - specifica Serru - ce ne andranno due, laterali, stiamo aspettando che arrivino. Quella pavimentazione liscia centrale, purtroppo, è concepita come scolo dall’acqua, e chi si muove con le carrozzelle ha comunque difficoltà ad utilizzarla. Inoltre, in quel punto fino, a qualche tempo fa ci stava una transenna».

La mappa

La minoranza segnala inoltre: «Nella biblioteca un ascensore è privo di citofono e mancaun rampa ingresso al palazzo comunale di via don Minzoni per facilitare l’accesso alle persone non deambulanti». Per il Municipio, l’assessore Serru sottolinea la presenza di un altro ingresso sul lato da via Labriola. «Purtroppo la via è in discesa e non facilmente accessibile», chiude Cogoni.

