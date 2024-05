«Troppi ostacoli per anziani e disabili» 

Non si placano le polemiche per la vicenda della chiusura definitiva dei passaggi a livello a Serramanna e alle difficoltà che le categoria più deboli, anziani e disabili, incontrerebbero per spostarsi da una parte all’altra dei binari. «Il nuovo ponte dell’Angelo è stato inaugurato nel dicembre del 2023 è, pertanto, attualmente in funzione e tutti i cittadini residenti in via Stalingrado, via San Marino e via San Leonardo possono usufruire della nuova strada di collegamento, senza limitazioni, con via dell’Angelo che parte da via San Leonardo», afferma il sindaco Gabriele Littera nella risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler che riprende una richiesta dei residenti risalente al lontano 2006 nella la quale «i cittadini – ricorda Pahler – di quell’area avevano chiesto l’installazione di una scala per poter attraversare agilmente la strada, senza avere mai risposta».

Il sindaco

«La nuova strada è dotata di corsie pedonali protette e adeguata illuminazione pubblica, inoltre la stessa è accessibile anche dalle persone con ridotte capacità motorie. La soluzione proposta 18 anni fa non ha i requisiti di accessibilità stabiliti dalla norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche», afferma il sindaco. Ma Pahler non ci sta: «Tempo addietro ho comunicato in Consiglio che giornalmente un gruppo di persone attraversa pericolosamente i binari passando da un buco sulla rete metallica che fiancheggia la ferrovia, proprio all’altezza del cavalcaferrovia di via Dell’Angelo». Il dibattito attorno alla chiusura definitiva dei passaggi a livello, a dicembre dello scorso anno, e la conseguente apertura delle infrastrutture sostitutive, non si placa quindi. E con la voce dei non pochi residenti che lamentano l’isolamento mai finito («Da quando sono stati chiusi i passaggi a livello vivo imprigionato in casa», ha detto un anziano costretto in carrozzina) si rialzano anche le critiche della minoranza.

La protesta

Nell’ultima seduta consiliare Gigi Piano, capogruppo di Più Serramanna, è stato durissimo. «Da dicembre 2023 i cittadini dell’area oltre la ferrovia che vanno a piedi, o che sono disabili non possono attraversare il paese. Gli anziani non possono andare in chiesa. È una cosa seria questa signor sindaco? Va bene mettere la testa sotto la sabbia e dire che va tutto bene: noi queste cose le denunciamo, lo facciamo qua in Aula, le chiediamo di intervenire immediatamente e di chiedere i danni ad Rfi per il mancato rispetto del verbale firmato all’atto della chiusura dei passaggi livello».

RIPRODUZIONE RISERVATA